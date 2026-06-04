Pomorska tragedija na Jadranu odnijela jedan život: Teško ozlijeđeni muškarac izgubio sjećanje na nesreću

Muškarac koji je teško ozlijeđen u jutrošnjoj pomorskoj nesreći kod pulskog lukobrana i dalje se nalazi u životnoj opasnosti, a liječnicima nije mogao objasniti što se dogodilo jer se nesreće uopće ne sjeća.

Riječ je o austrijskom državljaninu u tridesetim godinama koji je jutros oko 7 sati dovezen u Opću bolnicu Pula nakon što je brodica kojom je plovio velikom brzinom udarila u lukobran. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, dok je on zadobio teške ozljede glave, prsnog koša i trbuha.

Ravnatelj pulske bolnice dr. Andrej Angelini rekao je da je muškarac pri dolasku bio pri svijesti, ali dezorijentiran.

– Došao je pri svijesti, no nije znao što se dogodilo niti kako je ozlijeđen. Ni sada ne zna što mu se dogodilo – rekao je Angelini.

Dodao je kako je pacijent trenutačno stabilnije nego u jutarnjim satima, no i dalje je životno ugrožen te se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja.

Prema riječima liječnika, ozljede upućuju na snažan udar pri velikoj brzini.

Policija i Lučka kapetanija utvrđuju okolnosti tragedije koja se dogodila u ranim jutarnjim satima. Prema dosadašnjim informacijama, austrijska brodica kretala se iz smjera pulske luke prema izlazu kada je pri brzini od 20 do 30 čvorova udarila u unutarnju stranu lukobrana.

Nakon udara plovilo se odbilo od lukobrana i završilo u sredini luke, gdje je kasnije izvučeno radi očevida. Identitet poginule osobe još nije službeno potvrđen.

Istražitelji sada pokušavaju utvrditi kako je došlo do udara s obzirom na to da su vremenski uvjeti i vidljivost u trenutku nesreće bili dobri. Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu.