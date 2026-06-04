Navijač Hajduka predlaže spomenik Oliveru i Jerkoviću: Inspiracija je legendarna fotografija Feđe Klarića

Jaka je ta opčinjenost Hajdukom. Čak i kada nema utakmica, dok se čeka početak prijelaznog roka, navijači ne prestaju razmišljati o Bijelima. Kako će se popuniti pozicije u momčadi koje su ove sezone pomalo škripale, hoće li ostati najbolji igrač Marko Livaja, hoće li se dogovoriti nastavak suradnje s Antom Rebićem...

A onda je, kao potvrda te privrženosti bijeloj boji, do nas stigla jedna zanimljiva inicijativa.

Ideja dolazi od Ivana Balinta, dugogodišnjeg navijača Hajduka još iz vremena Staroga placa.

"Ja sam imao privilegij biti blizu tim velikim igračima naše Zlatne generacije. Moj susjed bio je legendarni maser barba Božo Soldo, koji me dovodio u dvor na Starome placu."

Upravo u tom starom domu Hajduka upoznali smo Ivana Balinta na današnji dan prije sedam godina, kada su se navijači okupili na nekoliko skalina Staroga placa koje još uvijek prkose vremenu i čuvaju uspomene hajdučke povijesti. Bila je to večer kada su se palile baklje za Juricu Jerkovića.

Baš danas, sedam godina nakon što nas je napustio veliki Jure Jerković, želimo podijeliti inicijativu navijača Hajduka Ivana Balinta.

"Idem s prijedlogom prema Gradu Splitu i svim gradskim vijećnicima. Moja je ideja da se u Splitu postavi spomenik prema legendarnoj fotografiji Feđe Klarića na kojoj su Jurica Jerković i Oliver Dragojević na motoru Norton."

Na prvi pogled čini se kao vrlo zanimljiva ideja. Vjerujemo da bi se s njom složio i Feđa Klarić, autor fotografije. Sve što je splitsko blisko je Feđi, istinskom zaljubljeniku u svoj grad i njegove ljude.

Dakle, prijedlog velikog hajdukovca Ivana Balinta jest spomenik Jurici Jerkoviću i Oliveru Dragojeviću na motoru, kao trajni podsjetnik na jedan grad i njegove ljude kojih više nema, ali koji i dalje snažno žive u sjećanjima Splićana.

Nešto poput spomenika Beatlesima u Liverpoolu i Hamburgu. Uostalom, nije slučajno što su našu Zlatnu generaciju svojedobno nazivali "nogometnim Beatlesima".