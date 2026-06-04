Jole pozirao sa zgodnom suprugom: "Najbolja odluka mog života..."

Popularni pjevač Jole dirnuo je pratitelje emotivnom objavom povodom 20. godišnjice braka sa suprugom Anom.

Na društvenim mrežama podijelio je kratku, ali snažnu poruku kojom je obilježio dva desetljeća zajedničkog života.

"20 godina. Ti i ja. I opet bih izabrao isto. Najbolja odluka mog života prije 20 godina bila je reći ti 'da'. Sretna nam godišnjica, ljubavi", napisao je Jole uz emotikone srca i čaša za nazdravljanje.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su paru uputili čestitke i lijepe želje.

Jole i Ana već godinama slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi. Iako pjevač rijetko dijeli detalje iz privatnog života, povremeno svojim objavama pokazuje koliko mu obitelj znači.

Njihova ljubavna priča traje više od dva desetljeća, a tijekom godina zajedno su izgradili obitelj i postali roditelji četvero djece. Upravo zbog toga mnogi su njegovu objavu doživjeli kao lijep podsjetnik da dugotrajne ljubavi i dalje postoje.