POGINULO NEKOLIKO OSOBA Srušio se mali avion, sve žurne službe su na terenu nedaleko aerodroma Medulin

Istarska policija u 11.25 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina.

"Dana 04.06. u 11.18 sati zaprimljena je dojava o padu manjeg zrakoplova na području Campanož (nedaleko aerodroma Medulin). Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objavila je policija.

Prema prvim neslužbenim informacijama, poginulo je više osoba, javlja Index.