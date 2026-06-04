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POGINULO NEKOLIKO OSOBA Srušio se mali avion, sve žurne službe su na terenu nedaleko aerodroma Medulin

Prema prvim neslužbenim informacijama, poginulo je više osoba

Istarska policija u 11.25 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina.

"Dana 04.06. u 11.18 sati zaprimljena je dojava o padu manjeg zrakoplova na području Campanož (nedaleko aerodroma Medulin). Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objavila je policija.

Prema prvim neslužbenim informacijama, poginulo je više osoba, javlja Index.

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