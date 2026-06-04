Možemo Split: "Kolaps nakon kiše posljedica je desetljeća zanemarivanja grada"

Politička platforma Možemo Split oglasila se nakon prometnog i komunalnog kolapsa koji je Split jučer doživio nakon nekoliko sati kiše, poručivši da se radi o jednom od najgorih takvih događaja u novije vrijeme, ali i da on nije ni neuobičajen ni neočekivan. Iz Možemo Split navode kako je u samo jednom jutru pala količina kiše koja odgovara uobičajenim oborinama za cijeli lipanj. Upozoravaju da će se takve vremenske prilike u budućnosti događati sve češće, i to s još ozbiljnijim posljedicama.

Kritike zbog zapuštene infrastrukture

Ipak, ističu da vremenske neprilike nisu jedini uzrok jučerašnjeg kaosa. Prema njihovoj ocjeni, komunalni problemi u Splitu posljedica su dugogodišnje zapuštenosti i nebrige za gradsku infrastrukturu.

"Komunalni segment dodatna je priča, i potpuno logična posljedica zapuštenosti i napuštenosti grada koji traju već desetljećima", poručuju iz Možemo Split. Odgovornost, tvrde, snose sve dosadašnje gradske administracije, ali i Vlade koje su, kako navode, svojim odlukama ili izostankom djelovanja pridonijele sadašnjem stanju.

Prometnice, odvodi i nedovršeni projekti

U objavi se posebno osvrću na stanje oborinske odvodnje, prometnica i velikih infrastrukturnih projekata. Navode kako su gradske ceste odavno premašile svoje kapacitete, a kao probleme ističu dugogodišnje radove na gradskoj zaobilaznici, stanje jedne od najprometnijih dionica u državi od Trogira do Omiša, kao i građevinske aktivnosti na trasi Bračke ulice, planirane kao dodatni istočni izlaz iz grada.

Spominju i nikad dovršeni Zagorski put, poručujući da bi se popis problema koji su, uz vremenske neprilike, pridonijeli kaosu mogao nastaviti unedogled. Iz Možemo Split poručuju da se problemi takvih razmjera ne mogu riješiti u jednom mandatu. Smatraju da je pogrešno vjerovati kako je dovoljno najaviti i djelomično provesti projekte unutar jednog političkog ciklusa.

Posebno kritiziraju, kako navode, “omiljeni splitski politički sport” — fokusiranje isključivo na ono što se može prikazati kao rezultat jednog mandata, umjesto na dugoročne strategije i kontinuitet.

Poziv na dugoročnu strategiju

Zaključno poručuju kako Splitu nedostaje sustavna i višemandatna prometna i komunalna politika. Bez takvog pristupa, smatraju, građani će se i dalje svaki put iznova čuditi kolapsu koji nastane nakon jače kiše.