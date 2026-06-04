Turist žestoko kritizirao cijene u Hrvatskoj: "Čaša vina je deset eura, natjerao bi Zürich da pocrveni"

Rast cijena i inflacija već su mjesecima među glavnim temama u Hrvatskoj, no o njima sve češće raspravljaju i strani gosti. Dok jedni smatraju da su domaće turističke destinacije i dalje vrijedne svakog eura, drugi upozoravaju da su cijene postale previsoke u usporedbi s konkurentskim mediteranskim zemljama.

Takvu je raspravu ovih dana potaknula objava jednog turista na Redditu pod naslovom "Hrvatska, volimo te, ali nećemo se vratiti", koja je privukla velik broj komentara.

Nakon putovanja kroz Italiju, Grčku, Francusku i Španjolsku, Hrvatsku je posjetio gotovo usput, no iskustvo ga nije oduševilo.

"Nakon tjedana provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj, Hrvatska je bila dodatak u zadnji čas, ali nećemo se vratiti.

Nevjerojatne cijene hrane, pića i smještaja. Apsolutno ludo. Hrana je bila dobra, ali bi lako bila peta iza ostale četiri zemlje.

Tanjur tjestenine bio je dvostruko skuplji u odnosu na ono što smo platili u Italiji, ali ni blizu tako dobar. Cijene koktela su lude, često više od 17 eura. Čaša crnog vina uz obrok? Devet, a ponekad deset eura za malu čašu.

Jednostavno ne razumijem ovo. Zemlja je prekrasna, ali najbolja stvar u vezi s Hrvatskom nisu hrana ili plaže, nego su to sami Hrvati. Oni su apsolutno divni ljudi.

Ali vau, Hrvatska, cijene u Splitu ili Korčuli čine Firencu jeftinom, a Dubrovnik bi natjerao Zürich da pocrveni.

Nećemo se vratiti, i to je šteta", napisao je.

Brojne reakcije

Objava je izazvala brojne reakcije. Dio korisnika složio se s njegovom ocjenom te ustvrdio kako su cijene na hrvatskoj obali posljednjih godina znatno porasle.

"Skuplje od Švicarske?! To je onda prilično skupo!"

"Čini se da su turističke lokacije ove godine postale posebno brutalne", napisali su neki od komentatora.

Pojedini korisnici pokušali su objasniti razloge visokih cijena.

"Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Europi, a možda i najvišu među zemljama s visokim turizmom. Prelazak na euro produbio je probleme s inflacijom, ali to i dalje nije opravdanje."

"Korupcija krade pravu vrijednost koju je s eurom teže sakriti."

"Kriva je 'Igra prijestolja'", našalio se jedan korisnik.

Ipak, nisu svi dijelili negativno iskustvo. Mnogi su istaknuli kako su tijekom boravka u Hrvatskoj imali potpuno drukčiji dojam, posebno izvan najpopularnijih turističkih odredišta.

"Bio sam u Hrvatskoj ovog proljeća, nažalost zvuči kao da si završio u turističkim područjima."

"Hrvatska nije bila najjeftinija zemlja koju smo posjetili, ali bili smo u travnju i bilo je pristupačno. Samo nemojte provesti cijelo vrijeme u Dubrovniku."

"Jučer sam se vratio i iznenadio se da cijene nisu bile toliko visoke kao što sam se bojao. Godinama sam odgađao put u Hrvatsku zbog percepcije cijena i zaljubio se u zemlju."

"Upravo sam proveo 12 dana u Hrvatskoj. Bilo je jeftinije nego u Austriji. Nismo jeli u elitnim restoranima, ali hrana nam je bila dobra i pristupačna."

Rasprava je još jednom pokazala koliko su cijene u Hrvatskoj postale osjetljiva tema, ne samo među domaćim stanovništvom nego i među turistima. Dok jedni smatraju da su pojedine destinacije pretjerale s poskupljenjima, drugi ističu da se i dalje može pronaći kvalitetan i pristupačan odmor, ovisno o lokaciji i očekivanjima gostiju.