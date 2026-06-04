Zovko ugostila Zajednicu utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman Splitsko-dalmatinske županije

Zastupnica u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika EPP-a Željana Zovko ugostila je ovoga tjedna u Bruxellesu članove Zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o prvom organiziranom posjetu članova ove Zajednice Europskom parlamentu.

Zovko je posjetitelje upoznala s aktualnostima svojega rada u Europskom parlamentu, osobito u Odboru za vanjske poslove, Odboru za međunarodnu trgovinu, Odboru za ribarstvo, Pododboru za sigurnost i obranu te u Izaslanstvu za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, u kojima aktivno djeluje.

Predstavnici Zajednice nazočili su glasovanju Odbora za vanjske poslove o godišnjim izvješćima o proširenju, uključujući izvješća o Bosni i Hercegovini i Srbiji za 2025. godinu. Tim izvješćima Europski parlament daje preporuke o nužnim koracima koje zemlje kandidatkinje trebaju poduzeti kako bi napredovale na svom europskom putu. Prilikom otvaranja zasjedanja članove Zajednice posebno je pozdravio predsjednik Odbora za vanjske poslove, David McAllister, s kojim su se tijekom posjeta i sastali.

Na ovaj su način članovi Zajednice iz prve ruke imali priliku upoznati način rada, donošenja odluka i oblikovanja politika u središtu europske demokracije.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što smo posjetili Europski parlament i zahvaljujem na pozivu zastupnici Željani Zovko. Ovo je prvi organizirani posjet članova Zajednice utemeljitelja, i to u lipnju kada obilježavamo 37. obljetnicu osnutka HDZ-a — stranke koja je pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana najzaslužnija za uvođenje demokracije i višestranačja u Hrvatskoj. Danas, 37 godina poslije, Hrvatska je snažna i ugledna država, članica EU-a i NATO-a, a Vlada RH pod vodstvom predsjednika Andreja Plenkovića ostvarila je sve ono o čemu smo tada sanjali”, rekao je Alen Gojak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman Splitsko-dalmatinske županije.

„Posebna mi je čast ugostiti upravo utemeljitelje HDZ-a u Bruxellesu — ljude koji su bili na početku puta demokratizacije hrvatskog društva i njezinog članstva u Europskog uniji. Njihov doprinos stvaranju moderne hrvatske države trajni je podsjetnik na važnost političke vizije i odgovornosti, kao i svjedočanstvo mladima koji je koji je mukotrpan put trebalo proći da bi danas imali slobodu mišljenja i političkog djelovanja u EU “, zaključila je Zovko