Terapeut upozorava: Ove rečenice mogu povrijediti dijete, čak i kada ih roditelji izgovore u ljutnji

Roditeljstvo donosi brojne izazove, a u trenucima stresa, umora ili frustracije roditelji ponekad izgovore riječi koje mogu ostaviti dublji trag nego što misle. Dječji terapeut i stručnjak za ponašanje dr. Vipul Vithal upozorava da određene rečenice mogu negativno utjecati na dječje samopouzdanje i emocionalni razvoj.

"Uvijek me sramotiš"

Kada dijete odbije nekoga pozdraviti ili se ponaša neočekivano, roditelji ponekad reagiraju javnim posramljivanjem. Iako takve riječi često proizlaze iz frustracije, dijete može razviti osjećaj srama i strah od pogreške pred drugima.

Ignoriranje djetetovih potreba

Rečenice poput "Zar ne vidiš da radim?" ili "Idi se igraj sam" mogu djelovati bezazleno, no ako se često ponavljaju, dijete može steći dojam da njegove potrebe i osjećaji nisu važni. Stručnjaci upozoravaju da takav obrazac može otežati djetetu izražavanje emocija.

"Zbog tebe su svi nesretni"

Među najštetnijim porukama su one koje kod djece stvaraju osjećaj krivnje i odgovornosti za tuđe emocije. Izjave poput "Učinio si nam život paklom" ili "Zbog tebe smo nesretni" mogu kod djeteta izazvati osjećaj da je teret obitelji.

Uspoređivanje s drugima

Roditelji često vjeruju da će usporedbe motivirati dijete na bolje rezultate, no učinak je često suprotan. Rečenice poput "Pogledaj kako to rade drugi" mogu narušiti samopouzdanje i stvoriti osjećaj da dijete nikada nije dovoljno dobro.

Uvjetovanje ljubavi

Stručnjaci upozoravaju i na izjave koje kod djece stvaraju dojam da ljubav moraju zaslužiti. Primjeri poput "Prvo napravi zadaću pa mi dođi" ili "Cijeli dan me gnjaviš" mogu povećati emocionalnu udaljenost između roditelja i djeteta.

Prema riječima terapeuta, djeci su potrebne jasne granice, ali i osjećaj da su voljena i prihvaćena bez obzira na pogreške. Upravo takva kombinacija sigurnosti i podrške ključna je za njihov zdrav emocionalni razvoj.