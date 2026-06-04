Poznat identitet dviju žrtava pada aviona kod Medulina: Poginula četiri muškarca

U padu manjeg zrakoplova koji se danas oko 11:20 sati srušio na području Campanoža kod Medulina poginule su četiri osobe. Potvrđeno je da su među stradalima dvojica austrijskih državljana koji su upravljali zrakoplovom, dok se identitet preostale dvojice muškaraca još utvrđuje.

Riječ je o jednomotornom zrakoplovu njemačkih registracija koji je letio iz austrijskog Linza prema Medulinu. Nakon pada na nenaseljeno područje zrakoplov se prepolovio.

Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić potvrdila je da je otvorena službena istraga koja bi trebala utvrditi uzrok nesreće.

Prema riječima svjedoka, avion je prije pada letio normalno, a zatim je iz zasad nepoznatih razloga počeo spiralno padati prema tlu. Očevid na mjestu nesreće trajao je tijekom cijelog dana.

U intervenciji su sudjelovali vatrogasci, hitna pomoć, helikopterska hitna medicinska služba i policija.