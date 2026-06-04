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Adri Petričević objavio nove slike sa svadbe, pogledajte ih

Objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja, koji su par zasuli komplimentima i lijepim željama

Adri Petričević na društvenim je mrežama podijelio nove fotografije sa svog vjenčanja s Anjom te ponovno oduševio pratitelje.

Na objavljenim fotografijama mladenci poziraju nasmijani i opušteni, a romantični kadrovi ubrzo su prikupili brojne lajkove i čestitke. Mnogi pratitelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje te su mladom paru poželjeli puno sreće u zajedničkom životu.

Fotografije prikazuju najljepše trenutke s vjenčanja, a Adri i Anja još su jednom pokazali koliko uživaju u prvim danima bračnog života.

Objava je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja, koji su par zasuli komplimentima i lijepim željama.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)

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