Split: Mali sportaši oltara preuzimaju sjemenište

U subotu, 6. lipnja, u prostorima sjemeništa održat će se Nadbiskupijski susret ministranata, koji će okupiti ministrante, njihove voditelje i svećenike iz različitih župa. Okupljanje sudionika predviđeno je od 8:30 do 9:30 sati, kada će ministranti potvrditi svoj dolazak kod animatora. Program će potom započeti svetom misom u 9:30 sati u kapeli sjemeništa, javlja SMN.

Nakon misnog slavlja slijedi natjecateljski dio programa namijenjen ministrantima osnovnoškolske dobi, od 4. do 8. razreda. Sudionici će se moći okušati u kvizu znanja, nogometnim penalima, rukometnim sedmercima, košarkaškim slobodnim bacanjima, graničaru, šahu i stolnom tenisu.

"Posebno zanimljiv dio susreta bit će završno povlačenje konopa, natjecanje otvoreno za sve sudionike. Najuspješniji će imati priliku odmjeriti snage i protiv animatora. Za najbolje natjecatelje predviđene su medalje i pehari za prva tri mjesta, a program će uključivati i zajedničko fotografiranje. Po završetku natjecanja osnovnoškolaca, program se nastavlja malonogometnim turnirom za ministrante srednjoškolce, od 1. do 4. razreda. Svaka župa može prijaviti do 12 igrača", javlja SMN.