Radnik s Balkana u Njemačkoj tvrdi: "Obećali su mi 15 eura po satu, a nakon odbitaka ostalo mi je jedva za kifle"

U Facebook grupi "Balkanci u Njemačkoj" objavljena je ispovijest muškarca s Balkana koji tvrdi da je prije šest mjeseci došao raditi u okolicu Stuttgarta preko posrednika, također porijeklom s Balkana, koji ondje ima firmu.

Prema njegovim riječima, dogovor je bio da će raditi za satnicu od 15 eura bruto, uz osiguran smještaj i uredne uvjete rada. Međutim, kako navodi, stvarnost ga je dočekala potpuno drukčija.

"Četvorica u jednoj sobi, vlaga i zajedničko kupatilo"

Autor objave tvrdi da je po dolasku smješten s još trojicom radnika u jednu sobu, u objektu s vlagom, dok je kupaonicu dijelio s još osam osoba.

"Ali hajde, rekao sam izdržat ću dok ne krenu pare", napisao je u objavi.

No problemi su se, prema njegovim riječima, nastavili i s isplatom plaće. Prva plaća, tvrdi, kasnila je 20 dana, a kada je konačno isplaćena, uslijedili su odbici koje nije očekivao.

Navodi da mu je od plaće odbijeno 450 eura za smještaj

Radnik tvrdi da mu je poslodavac od prve plaće odbio 450 eura za smještaj, kao i dodatne iznose za, kako ih naziva, "izmišljene troškove za papire".

"Kad je stigla plaća, odbio mi je 450 eura za taj smještaj i još neke izmišljene troškove za papire. Ostalo mi je jedva za kifle", napisao je.

Kada se požalio na takav obračun, tvrdi da je dobio odgovor koji ga je dodatno obeshrabrio.

"Ako ti se ne sviđa, pakuj kofere"

Prema njegovim navodima, poslodavac mu je poručio da može otići ako nije zadovoljan uvjetima.

"Ako ti se ne sviđa, pakuj kofere, ima na stotine onih na granici koji jedva čekaju tvoje mjesto. Ionako si još na probnom radu", stoji u objavi.

Autor objave pitao je članove grupe ima li smisla slučaj prijaviti njemačkoj carinskoj službi, odnosno inspekciji Zoll, ili se jednostavno vratiti kući.

"Je li ovo postalo normalno?"

U svojoj objavi radnik je izrazio ogorčenje i razočaranje, posebno zato što tvrdi da ga nije prevario stranac, nego "naš čovjek".

"Jesam li ja lud ili je ovo postalo normalno da nas naši ljudi ovdje gaze gore nego Švabe? Ima li smisla prijaviti ovo Zoll-u ili da se pakujem kući? Molim vas za savjet jer sam očajan", napisao je.

Objava je otvorila raspravu među članovima grupe, a brojni korisnici savjetovali su mu da ne odustaje od svojih prava te da se informira o mogućnosti prijave nadležnim njemačkim institucijama.