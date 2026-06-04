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Preminuo je Leivinha

Počivao u miru

Atletico Madrid oprostio se od jedne od svojih najvećih legendi! U 76. godini života preminuo je Joao Leiva Campos Filho, poznatiji kao Leivinha.

Riječ je o nekadašnjem brazilskom reprezentativcu i član sjajne generacije koja je 1977. godine osvojila naslov prvaka Španjolske s madridskim klubom, piše Gol.

Tijekom četiri godine provedene u klubu ostavio dubok trag. Za Atletico je odigrao 93 utakmice i postigao 43 pogotka, a bio je jedan od ključnih igrača momčadi koja je osvojila naslov španjolskog prvaka 1977. godine.

Prije dolaska u Europu izgradio je ime u brazilskom nogometu, ponajviše u Palmeirasu gdje je postao jedan od najboljih igrača kluba sedamdesetih godina. Zahvaljujući sjajnim igrama izborio je i mjesto u brazilskoj reprezentaciji za koju je nastupio 27 puta i zabio sedam pogodaka.

Bio je član brazilske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1974. godine u Zapadnoj Njemačkoj, gdje je Brazil završio na četvrtom mjestu. Nakon odlaska iz Španjolske vratio se u Brazil, gdje je nastavio karijeru prije nego što se povukao iz profesionalnog nogometa.

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