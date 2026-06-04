Preminuo je Leivinha

Atletico Madrid oprostio se od jedne od svojih najvećih legendi! U 76. godini života preminuo je Joao Leiva Campos Filho, poznatiji kao Leivinha.

Riječ je o nekadašnjem brazilskom reprezentativcu i član sjajne generacije koja je 1977. godine osvojila naslov prvaka Španjolske s madridskim klubom, piše Gol.

Tijekom četiri godine provedene u klubu ostavio dubok trag. Za Atletico je odigrao 93 utakmice i postigao 43 pogotka, a bio je jedan od ključnih igrača momčadi koja je osvojila naslov španjolskog prvaka 1977. godine.

The Atlético family mourns the passing of João Leiva Campos Filho ‘Leivinha’. During his four years at our club, he made 93 appearances and scored 43 goals, helping the team win the 1977 league championship. Rest in peace. pic.twitter.com/tberVj99id — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 4, 2026

Prije dolaska u Europu izgradio je ime u brazilskom nogometu, ponajviše u Palmeirasu gdje je postao jedan od najboljih igrača kluba sedamdesetih godina. Zahvaljujući sjajnim igrama izborio je i mjesto u brazilskoj reprezentaciji za koju je nastupio 27 puta i zabio sedam pogodaka.

Bio je član brazilske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1974. godine u Zapadnoj Njemačkoj, gdje je Brazil završio na četvrtom mjestu. Nakon odlaska iz Španjolske vratio se u Brazil, gdje je nastavio karijeru prije nego što se povukao iz profesionalnog nogometa.