Krpelji mogu preživjeti u stanu nekoliko dana

Ako imate vrt ili dvorište, važno je poduzeti mjere za smanjenje broja štetnika na otvorenom, jer upravo su takva mjesta najčešća polazišna točka s koje se krpelji približavaju kući. Jednom kad uđu u dom, krpelji ne nestaju odmah. Ovisno o vrsti te uvjetima poput razine vlage, u zatvorenim prostorima mogu preživjeti od nekoliko dana do nekoliko tjedana, navodi blog Biology Insights and Entomologist.

Iako većina vrsta teško opstaje u suhim uvjetima, postoje iznimke. Među njima je smeđi pseći krpelj, koji se može prilagoditi životu u zatvorenom prostoru i ondje preživjeti znatno dulje, prenosi Klix.ba. Kada se nađe u kući, krpelj traži mirno i zaštićeno mjesto na kojem može čekati domaćina. Najčešće bira tamne, skrovite i umjereno vlažne kutove.

Najčešće ih se može pronaći:

u tepisima i drugim tekstilnim površinama, gdje se mogu sakriti duboko među vlaknima,

na ležajevima i prostirkama za kućne ljubimce,

u tapeciranom namještaju poput sofa i fotelja,

u pukotinama na podovima, uz rubove zidova i iza namještaja,

u podrumima, praonicama rublja i drugim vlažnijim prostorijama.

Posebnu pozornost treba posvetiti mjestima na kojima kućni ljubimci često borave ili odmaraju, jer je upravo ondje najveća vjerojatnost susreta s krpeljima.