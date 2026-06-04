Incident na letu za Split izazvao kašnjenje, avion se okrenuo usred puta

Dok je Hrvatsku danas potresla vijest o padu zrakoplova kod Medulina, incident se dogodio i u Zračnoj luci Split, gdje je zbog problematičnog putnika došlo do kašnjenja leta za London.

Putnici kompanije Jet2, koji su iz Splita trebali poletjeti prema Londonu u 17:10 sati, obaviješteni su da je njihov let odgođen zbog incidenta s putnikom na dolaznom letu, piše Net.hr.

Prema informacijama iz Zračne luke Split, jedan putnik stvarao je probleme tijekom leta iz Londona prema Splitu. Zbog toga je posada donijela odluku o povratku zrakoplova u London, gdje je putnik iskrcan.

Nakon toga zrakoplov je ponovno poletio prema Splitu, što je uzrokovalo kašnjenje planiranog povratnog leta za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Putnicima je naknadno priopćeno da se polijetanje očekuje u 18:45 sati, umjesto u prvotno planiranih 17:10.