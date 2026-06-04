Ryanairova nova linija: Od Dalmacije do najljepšeg dijela Europe za 19 eura

Ljubitelji putovanja ovog će ljeta imati još jednu atraktivnu opciju za bijeg na Mediteran. Ryanair je uveo novu sezonsku liniju koja povezuje Zadar i Marseille, najveći grad francuske Provanse.

Direktni letovi prometovat će od lipnja do kraja rujna. Tijekom lipnja putnici će moći birati između četiri tjedna polaska – srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. Od srpnja do kraja ljetnog reda letenja letovi će biti dostupni tri puta tjedno, srijedom, petkom i nedjeljom.

Posebnu pozornost privlače cijene karata. Najpovoljnije jednosmjerne karte bez dodatne prtljage mogu se pronaći već od 17 eura, dok se tijekom vrhunca sezone cijene kreću od dvadesetak do stotinjak eura, ovisno o terminu putovanja.

Marseille je jedan od najstarijih gradova Francuske i važno mediteransko središte poznato po bogatoj povijesti, živahnoj luci, gastronomiji i specifičnom šarmu juga zemlje. Osim samog grada, nova linija otvara vrata cijeloj Provansi, regiji poznatoj po slikovitim gradićima, vinogradima, poljima lavande i mediteranskom načinu života.

Iz Marseillea se u kratkom vremenu može stići do nekih od najpoznatijih provansalskih odredišta poput Aix-en-Provencea, Avignona, Arlesa i Cassisa, što ovu zračnu vezu čini zanimljivom i za kraće vikend izlete i za dulja ljetna putovanja.

Nova Ryanair ruta dodatno širi mrežu međunarodnih letova iz Zadra te hrvatskim putnicima omogućuje jednostavniji i povoljniji pristup jednom od najprivlačnijih dijelova Francuske.