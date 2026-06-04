Ako zaspite čim legnete u krevet, možda bi se trebali zabrinuti

Mnogi smatraju da je sposobnost da zaspu čim legnu u krevet znak dobrog sna i zdravog organizma. No stručnjaci upozoravaju da bi upravo suprotno moglo biti istina.

Prema riječima Omara El-Goharyja, glavnog ljekarnika u IQ Doctoru, zdravoj odrasloj osobi obično je potrebno između 10 i 20 minuta da zaspi. Ako redovito tonete u san gotovo istog trenutka kada vam glava dotakne jastuk, moguće je da vaše tijelo pati od kroničnog nedostatka sna.

"Iako se to može činiti idealnim, redovito uspavljivanje u samo nekoliko minuta može biti znak da vašem tijelu ozbiljno nedostaje odmora i da se bori ostati budno", upozorava stručnjak.

Drugim riječima, organizam može biti toliko iscrpljen da praktički "gasi sustav" čim se smirite i legnete.

Nije važna samo količina sna

Većini odraslih potrebno je između sedam i devet sati sna tijekom noći, no broj sati nije jedino mjerilo kvalitete odmora. Stručnjaci ističu da je jednako važno koliko brzo zaspite, koliko se često budite tijekom noći te koliko vremena provedete budni nakon što jednom zaspite.

Ako je san isprekidan ili nekvalitetan, osoba se može buditi umorna bez obzira na to što je u krevetu provela dovoljno vremena.

Mogući znak poremećaja spavanja

Brzo uspavljivanje ponekad može biti povezano i s određenim poremećajima spavanja. Među njima se posebno izdvaja opstruktivna apneja, stanje kod kojeg tijekom noći dolazi do kratkotrajnih prekida disanja.

Takvi prekidi često prolaze neprimijećeno, ali značajno narušavaju kvalitetu sna. Znakovi mogu uključivati glasno hrkanje, gušenje tijekom spavanja ili učestala noćna buđenja.

Stručnjaci kao moguće uzroke navode i sindrom nemirnih nogu te, u rjeđim slučajevima, narkolepsiju, poremećaj koji uzrokuje izrazitu dnevnu pospanost.

Kada potražiti pomoć?

Povremeno brzo uspavljivanje nakon napornog dana nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako se to događa gotovo svake večeri te se tijekom dana osjećate iscrpljeno, razdražljivo ili imate poteškoće s koncentracijom, stručnjaci savjetuju razgovor s liječnikom.

Posebnu pozornost treba obratiti ako se uz to javljaju glavobolje, problemi s pamćenjem ili stalna potreba za kofeinom kako biste izdržali dan.

"San bi vas trebao osvježiti i dati vam energiju za novi dan, a ne ostaviti osjećaj da neprestano pokušavate nadoknaditi odmor", zaključuje El-Gohary.