ViK nakon nevremena: Sustav nije projektiran za ovakve ekstremne oborine, rješenje donosi sedam retencijskih bazena

Nakon snažnog nevremena koje je jučer pogodilo Split i izazvalo brojne probleme s oborinskim vodama, iz Vodovoda i kanalizacije Split izvijestili su kako su pravovremeno aktivirali sve dežurne i pripravne službe te provodili preventivne aktivnosti na kritičnim lokacijama u gradu.

Kako navode, vremenska prognoza unaprijed je upozoravala na obilne oborine, zbog čega su u koordinaciji s Gradom, vatrogascima, Čistoćom i ostalim službama pojačali prisutnost na terenu i nadzor nad lokacijama koje su ranije prepoznate kao problematične za otjecanje oborinskih i otpadnih voda.

Među značajnijim intervencijama ističu područje Tehnološkog parka na Dračevcu, Ulicu Ruđera Boškovića, garaže stambenih objekata iznad hotela Fanat, Trohemsku ulicu te predio Mejaša, uz niz manjih intervencija diljem grada.

Iz ViK-a pojašnjavaju kako je na pojedinim lokacijama došlo do privremenog zadržavanja vode na prometnicama i otežanog otjecanja oborinskih voda, što je posljedica činjenice da dio splitskog sustava javne odvodnje funkcionira kao mješoviti sustav koji istodobno prikuplja sanitarne i oborinske vode.

"Takav sustav projektiran je za prosječne količine padalina, a ne za ekstremne oborinske događaje kakvi su zabilježeni jučer", poručuju iz tvrtke.

Dodaju kako se trenutačno provodi jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na području grada kroz Aglomeraciju Split – Solin, u sklopu koje se gradi sedam velikih retencijskih bazena. Njihova će zadaća biti privremeno zadržavanje velikih količina oborinskih voda tijekom intenzivnih kiša te njihovo postupno ispuštanje u sustav odvodnje.

Iz ViK-a ističu da su sve dojave i intervencije povezane s jučerašnjim nevremenom evidentirane i dokumentirane te da će svaki slučaj eventualne štete biti razmatran pojedinačno, sukladno važećim procedurama.

Građane su pritom zamolili za strpljenje tijekom izvođenja radova na retencijskim bazenima, naglasivši kako bi upravo ti projekti u budućnosti trebali značajno smanjiti, a na pojedinim lokacijama i potpuno ukloniti rizik od plavljenja tijekom naglih i obilnih oborina koje su posljednjih godina sve češća pojava.