Turist se požalio na cijene u Hrvatskoj: "Split i Korčula skuplji su od Firence, a Dubrovnik bi posramio Zürich"

Jedan strani turist na Redditu je podijelio svoje iskustvo putovanja Europom, istaknuvši kako je nakon Italije, Grčke, Francuske i Španjolske posjetio Hrvatsku, ali da se, kako tvrdi, više ne planira vraćati.

Najveći problem, prema njegovim riječima, predstavljale su cijene hrane, pića i smještaja, koje je ocijenio nerazumno visokima u odnosu na kvalitetu ponude.

"Porcija tjestenine bila je dvostruko skuplja nego u Italiji, a kokteli su često koštali više od 17 eura. Čak se i čaša kućnog vina naplaćivala devet ili deset eura", napisao je.

Posebno ga je iznenadila usporedba s drugim europskim destinacijama.

"Split i Korčula čine Firencu jeftinom, a Dubrovnik bi posramio Zürich", poručio je, dodajući kako su mu najbolji dojam ostavili upravo ljudi koje je upoznao tijekom boravka u Hrvatskoj.

Njegova objava prikupila je brojne komentare. Dio korisnika smatra da su visoke cijene posljedica inflacije i uvođenja eura, dok drugi ističu kako problem leži u pretjeranom poskupljenju turističkih usluga.

"Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Europi, ali biti skuplji od Švicarske ne može se objasniti samo inflacijom", napisao je jedan korisnik.

Drugi su upozorili da je iskustvo turista možda oblikovano boravkom u najskupljim turističkim središtima.

"Vjerojatno ste završili u turističkim zamkama", napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao kako je Hrvatsku posjetio u proljeće te je smatrao da su cijene tada bile prihvatljive.

Posebno su zanimljivi bili komentari korisnika koji su se predstavili kao lokalni stanovnici. Neki od njih priznaju da su cijene tijekom ljetne sezone postale pretjerane te da dio ugostitelja pokušava maksimalno iskoristiti turističku potražnju.

"Turizam nam je već počeo padati zbog pohlepe pojedinaca", napisao je jedan komentator.

Rasprava ponovno otvara pitanje konkurentnosti hrvatskog turizma, koje se posljednjih godina sve češće spominje među domaćim i stranim gostima, osobito uoči glavnog dijela turističke sezone.