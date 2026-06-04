Splitski glazbenici objavili navijačku pjesmu "Guštaj Hrvatska"

Bliži se Svjetsko prvenstvo u nogometu i naravno da će Hrvatska biti ujedinjena na trgovima i fan zonama. Brojni gradovi ovih dana odobravaju dulje radno vrijeme kafića, sve će biti u znaku naših Vatrenih, kako i priliči jednom ponosnom narodu kao što su Hrvati, a k tome još i zaluđenom nogometom.

Pa pustimo sada lošu igru i poraz od Belgije u prijateljskoj utakmici, svojevrsnoj "generalki" za Svjetsko prvenstvo.

A da sve bude u domoljubnom i navijačkom stilu pobrinuli su se splitski glazbenici, točnije Ivan Perić, splitski snimatelj i član splitskog benda "Rokolomotiva", ovaj put sa svojim "Omara Beach Bandom", s kojim povremeno angažira razne glazbenike.

Tako je upravo na YouTubeu objavio pjesmu "Guštaj Hrvatska". Pjesmu potpisuje, naravno, sam Ivan Perić i njegovi, kako ih je nazvao, glazbeni prijatelji. Među njima je i poznati novinar i tekstopisac Ivo Šćepanović, svojedobno pobjednik Splitskog festivala za najbolji tekst, dok je aranžmane napravio poznati pijanist Marin Limić mlađi.

U pjesmi "Guštaj Hrvatska" splitski glazbenici pjevaju: "Guštaj mi Hrvatska, kao u Francuskoj, kao u Rusiji, ka' u Kataru, veliki se plaše kada vide naše..."

Naprijed Vatreni. Guštat ćemo i mi, vjerujemo u to...