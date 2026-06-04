Što će biti s cijenom Hrvatima omiljenog napitka?

Dok se šalice pune, cijena kave na burzama već mjesecima pada. No kavu u kafićima i trgovinama i dalje plaćamo jednako. Hoćemo li uskoro omiljeni napitak plaćati manje?

Bez nje ne može ni poznati chef, ritual ispijanja njeguje već 15 godina, a toliko dugo prati i cjenovne oscilacije.

"U Hrvatskoj nije rasla kao u svijetu usprkos PDV-u koji raste, i svim ostalim davanjima. Da se zadrži ova cijena kave, ja nemam ništa protiv", kaže Mate Janković.

Proizvođači, svjesni nižih cijena sirovine, upozoravaju na rast ostalih troškova, piše Net.hr.

'Krajnji kupac ne zna sve te dijelove između'

"Nitko ne priča o shippingu – koji raste!", kaže Nik Oroši, proizvođač kave. "Kak će doć ta kava npr. iz Vijetnama, ako je Hormuz zatvoren. To košta, treba vam dodatni brod osiguranja, tko to plaća? Ja to plaćam! Krajnji kupac plaća moju cijenu – ali on ne zna sve te dijelove između."

Tako da cijenu kave koju proizvodi neće spuštati, jer mu se kaže, ne isplati. Hoće li to učiniti tri najveća proizvođača kave u Hrvatskoj, pokušali smo doznati, međutim odgovor nismo dobili.

"Proizvođači kave su pod velikim pritiskom bili i još uvijek su. Kava je jedan od proizvoda koji se nalazi na listi zamrznutih cijena. Kad su cijene enormno rasle cijene kave su ostale iste, što su proizvođači morali apsorbirati iz svojih troškova“, objašnjava Zvjezdana Blažić.

Pa bi im, smatra, ovo razdoblje trebalo poslužiti za stabilizaciju njihova poslovanja.

Prije će ponovno poskupjeti

Prema podacima Trading economicsa, cijena Arabice pala je za više od 20 posto. Na svjetskim burzama trenutačno se prodaje za oko 6 dolara po kilogramu. Što je najniža cijena od studenoga 2024. Proizvođač kave s kojim smo razgovarali najavljuje nova poskupljenja.

"Pred kraj godine kad počne nova sezona branja, će cijene ići gore. Jer je El Nino ove godine najtopliji. Ja se bavim s time pa to nažalost moram gledat", kaže Oroši. Na pitanje, što ako prinosi svejedno budu rekordni, jer postoje i takva predviđanja, kaže: "Ove godine će biti sad, ali iduće idu gore zbog El Nina, ja da imam viška love, ja bi sad kupio kave, uštedio bi, sigurno cijena ide gore."

Za ljubitelje kave to znači samo jedno – trenutačni pad cijena na burzama još nije stigao do njihovih šalica, a pitanje je hoće li i uopće, prije nego što kava ponovno poskupi, piše Net.hr.