Dvije velike obljetnice u Kaštelima: Udruga „Lijepa Naša Kaštela“ slavi 35, a Botanički vrt OŠ Ostrog 50 godina

Ekološka udruga „Lijepa Naša Kaštela“ ove godine obilježava 35 godina djelovanja, a Školski botanički vrt OŠ Ostrog iz Kaštel Lukšića čak 50 godina postojanja.

Tim povodom tijekom lipnja održat će se niz predavanja, radionica, izložbi i susreta kojima će se obilježiti bogata tradicija očuvanja prirodne i kulturne baštine Kaštela.

Program započinje 1. lipnja predavanjem u Dvorcu Vitturi, a nastavlja se obilježavanjem Dana zaštite okoliša u OŠ Ostrog, predavanjem o biološkom svijetu Kozjaka, komemoracijom u čast prof. Ivni Bućan koja je ostavila neizbrisiv trag u Kaštelima te otvorenjem izložbe starih razglednica Kozjaka.

- Pozivamo sve građane da se pridruže programu i zajedno obilježe ove značajne obljetnice koje svjedoče o dugogodišnjoj brizi za prirodu, obrazovanje i zajednicu, poručuju iz OŠ Ostrog.

Program događanja nalazi se u priloženom plakatu.