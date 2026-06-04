Picula kritizirao incident u Crnoj Gori: "Skupina huligana"

U izvješću koje je usvojio Europski parlament kritiziraju se brojni potezi Srbije, a Picula je komentirao i novi incident u Crnoj Gori.

Nakon što je Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta jučer usvojio njegovo izvješće u kojem je zaključeno da Srbija nazaduje u europskim integracijama, Tonino Picula komentirao je i protjerivanje 87 muškaraca iz Crne Gore, piše Goran Latković za Dnevnik.hr.

"Srbija je danas, ne samo danas, žarišna točka otpora europskim integracijama na Zapadnom Balkanu, država nezaključene tranzicije iz autoritarnog režima u demokratski i ona svoje unutarnje deficite kojih nije malo i o kojima ovo izvješće vrlo uvjerljivo govori, prenosi u svoje susjedstvo", rekao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

"Jučer je to bila kriza sa slanjem jedne skupine huligana koji su trebali tko zna što ovdje u Crnoj Gori napraviti. Prije par godina je bio upad paravojnih skupina na sjever Kosova gdje je bilo ljudskih žrtava. Ili podrška notornom secesionistu u BiH, Miloradu Dodiku. Dakle, Srbija ostaje žarišna točka otpora EU integracijama. Ta koncepcija 'srpskog sveta' koji vlast promovira nije nimalo kompatibilna s procesom europskih integracija", poručio je Picula.