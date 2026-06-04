Profesor iz Dalmacije odustao u Milijunašu na 13. pitanju. Znate li odgovor?

U novoj epizodi kviza "Tko želi biti milijunaš?" gledatelji su pratili nastupe dvoje natjecatelja. Silvia Iva Miličević iz Županje osvojila je 10.000 eura, dok je Ivan Marić iz Zadra kući otišao s 18.000 eura.

Marić, 35-godišnji profesor hrvatskog jezika i književnosti, bez poteškoća je prošao početna pitanja i stigao do iznosa od 600 eura. Među ostalim, znao je da se u refrenu pjesme "Za dobra, stara vremena" najviše puta ponavlja riječ "dobra" te da je autor djela "Tako je govorio Zaratustra" Friedrich Nietzsche.

Prvu pomoć, džoker "zovi", iskoristio je na pitanju o afričkim rijekama. Prijatelj mu je sugerirao odgovor "Kongo", koji se pokazao točnim i donio mu 1000 eura.

Neizvjesno je bilo na sljedećem pitanju o pravilnom pisanju riječi. Nakon što je iskoristio džoker "pola-pola", ostali su odgovori "oftamolog" i "buldožer". Potom je zatražio pomoć publike, koja je većinom glasova odabrala odgovor "oftamolog". Unatoč tome, Marić se odlučio za "buldožer", što se pokazalo kao točan odgovor i osiguralo mu 2500 eura.

Natjecanje je nastavio uspješno te je točno odgovorio da je Cesc Fàbregas jedini nogometaš koji je u 21. stoljeću u dvije utakmice za različite klubove upisao po četiri asistencije. Time je prešao drugi prag i osigurao značajan iznos.

Za 10.000 eura znao je da John Maynard Keynes u djelu "Ekonomske posljedice mira" raspravlja o Versajskom miru, a potom je uspješno odgovorio i na pitanje za 18.000 eura, prepoznavši da je redatelj Paul Thomas Anderson ekranizirao jedan roman Uptona Sinclaira i dva romana Thomasa Pynchona.

Njegov nastup završio je na 13. pitanju, koje se odnosilo na poznatu encikliku pape Lava XIII. iz 1891. godine o odnosu kapitala i rada. Procijenivši da nije siguran u odgovor, Marić je odlučio odustati i zadržati osvojenih 18.000 eura.

Priznao je kako bi, da je nastavio igru, odabrao odgovor "muškaraca i žena".