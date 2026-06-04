FOTO Ovako izgleda četvrtak navečer u Splitu

Ljetne gužve u Splitu iz dana u dan postaju sve veće, a da turistička sezona ozbiljno hvata zalet pokazuje i prizor koji je danas dočekao Joška Gudića.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju dugačkog reda ispred poznate slastičarnice Emiliana, gdje je planirao počastiti se kuglom sladoleda.

"Možda se netko sjeti da sam rekao kako moram obavezno probati sladoled u Emiliane. Bilo je raznih sugestija, od onih 'najbolji sladoled u gradu' do onih 'zaobiđi u širokom luku'. Baš večeras kad sam se odlučio polizati kuglu sladoleda kod 'čuvene' Emiliane, zatekao me ovaj prizor sa slike pa sam se brzo ohladio i ostavio to za neku drugu prigodu, kada za kuglu sladoleda neću morati čekati pola sata", napisao je.

Definitivno je počelo - gužve u centru i redovi pred slastičarnicama su jasni znakovi da je turistička sezona u zaletu.