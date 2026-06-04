Kafići se spremaju za nogometnu groznicu, kolekcionari očajavaju: "Nema sličica"

Do početka Svjetskog prvenstva ostalo je još samo nekoliko dana, a nogometna groznica već se osjeća na svakom koraku.

Paninijeve sličice i albumi rasprodaju se brže nego što stižu na police trgovina i kioska, kolekcionari organiziraju razmjene, a ugostitelji se pripremaju za navijačka okupljanja koja će zbog vremenske razlike trajati duboko u noć, ali i rano ujutro.

Da nogometna euforija raste, možda se najbolje vidi među najmlađima. Potražnja za Paninijevim sličicama toliko je velika da ih je na mnogim prodajnim mjestima gotovo nemoguće pronaći.

"Uvijek mi kažu da sličice dolaze tek idući tjedan", rekao je Stjepan, piše N1.

"Album ima oko 950 sličica"

Kaže kako isti problem imaju i njegovi prijatelji. Kada sličica nema u prodaji, jedino rješenje postaje razmjena među kolekcionarima.

"Skupljamo ih pa se mijenjamo. Tražimo one koje nam nedostaju i razmjenjujemo se. Mislim da album ima oko 950 sličica. Jako ga je teško popuniti jer na Svjetskom prvenstvu nikad nije bilo više reprezentacija. Trebat će mi još dosta vremena, ali na dobrom sam putu da ga dovršim", kazao je Stjepan.

Da sličice nisu rezervirane samo za najmlađe, potvrđuju i kolekcionari svih generacija. Među njima je i Krešimir, tajnik udruge "Imam, imam, nemam", koja već godinama okuplja zaljubljenike u kolekcionarstvo.

Pomama za Paninijevim sličicama nije samo hrvatski fenomen. U Madridu se stotine kolekcionara svake nedjelje okupljaju na poznatom buvljaku El Rastro, gdje razmjenjuju duplikate i pokušavaju popuniti albume prije početka prvenstva.

Dok kolekcionari imaju pune ruke posla, navijači već proučavaju raspored utakmica. Zbog vremenske razlike hrvatska reprezentacija igrat će u kasnovečernjim, ali i ranojutarnjim terminima.

Mnogi gradovi zbog toga su ugostiteljima omogućili produljeno radno vrijeme tijekom utakmica hrvatske reprezentacije.

"Ako ćemo moći raditi i vani, još bolje. Ako budemo radili samo unutra, i to je dobro jer su se naši gosti već navikli na mali prostor pa se svi nekako stisnu. Naravno da očekujemo više posla i veću potražnju. Vidjet ćemo kako će sve izgledati", rekla je Ana, vlasnica jednog zagrebačkog kafića.

"Osjećaj je dobar"

Upravo će ugostiteljski objekti za mnoge navijače biti glavno mjesto okupljanja tijekom prvenstva.

"Bit ćemo u Zagrebu i pokušat ćemo gledati utakmice. Vidim da su termini u 11 sati navečer i jedan iza ponoći, možda i kasnije. Vidjet ćemo, ali nadamo se najboljem", rekao je jedan navijač.

"Pratio sam onu posljednju utakmicu protiv Belgije. Bilo je malo izazovnije u obrani, ali bit će dobro. Osjećaj je dobar", komentirao je drugi, piše N1.

Neki navijači ipak nisu oduševljeni proširenjem natjecanja.

"Čak 48 reprezentacija, najviše dosad. Bit će puno utakmica. Iskreno, ne sviđa mi se to jer mislim da će prvenstvo izgubiti na atraktivnosti. Tu su i kasni termini pa vjerujem da će barem dio grupne faze biti slabije gledan. Ali to je danas biznis", smatra jedan od sugovornika.

Ima i onih koji su planirali put preko Atlantika, ali su od toga morali odustati.

"Trebao sam ići, ali supruga treba roditi pa ne putujem u Ameriku. Mislim da ćemo proći skupinu, a poslije, ako nas pomazi ždrijeb, možda doguramo i do finala. Kartu za finale čuvam, tako da se nadam da ćemo izdržati do kraja", rekao je optimistični navijač.

Nakon srebra u Rusiji i bronce u Kataru, očekivanja od Vatrenih ponovno su velika. Uoči početka Svjetskog prvenstva utakmice se već igraju na dva terena - na nogometnim travnjacima i među kolekcionarima koji užurbano pokušavaju popuniti svoje albume prije prvog sučevog zvižduka.