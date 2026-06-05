Trogiranin, Splićanka i Hvaranin ostali bez većeg iznosa novca, evo kako su ih prevaranti "navukli"

Policijski službenici su proteklih nekoliko dana zaprimili kaznene prijave građana s područja Splita, Trogira i Hvara koji su neovlaštenim transakcijama i zabludom oko istovjetnosti aplikacija instaliranih na mobilnim uređajima u tri različita slučaja oštećeni za 17.100 eura.

Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi 56-godišnji muškarac s područja Trogira oštećen je za gotovo 16.000 eura, nakon što je vjerujući da je na njegov mobilni uređaj pristigla SMS poruka banke, putem poveznice koju je u poruci dobio slijedio upute o deaktivaciji računa i aplikacije OTP GO. Provjerom u banci u kojoj ima otvoren račun uvidio je da se radi o neovlaštenim transakcijama zbog kojih je ostao bez znatnog novčanog iznosa i postao žrtva računalne prijevare.

Također, 48-godišnjakinja iz Splita prijavila je primitak SMS poruke na svoj mobilni uređaj za koju je bilo naznačeno da je od hrvatske prometne uprave i u kojoj se navodi da je riječ o prometnom prekršaju koji treba platiti u protivnom će joj kamate narasti na 300 %. Vjerujući da je zaista riječ o plaćanju novčane kazne za prekršaj oštećena je kliknula na elektronsku poveznicu pristiglu unutar poruke naziva "https://.eprekrrrsaji.com/mup/hr" te putem mobilne aplikacije svoje banke autorizirala novčanu transakciju od 30,00 eura. Naknadno je provjerom shvatila da je s njezinog računa napravljen odljev novčanih sredstava u iznosu od 670 eura.

Budite oprezni i sumnjičavi! Od policije nikada nećete dobiti obavijesti o počinjenim prekršajima putem SMS poruka. Policija takve poruke ne šalje. Pošiljatelji se lažno predstavljaju različitim nazivima srodnim Ministarstvu unutarnjih poslova i prometnoj policiji te u porukama navode da je osoba počinila prekršaj i traže da klikne na dostavljenu poveznicu. Tako pokušavaju doći do osobnih i bankovnih podataka građana. Građanima savjetujemo da ne otvaraju poveznice iz takvih poruka, ne unose nikakve podatke i da svaku sumnju odmah prijave.

U trećem slučaju 44-godišnjak je na Hvaru 1. lipnja 2026. godine postao žrtvom prijevare, plaćajući online putem PaysafeCard-a i Select Pay-a, gdje je doveden u zabludu nepoznatoj osobi uplatio novčani iznos od 500 eura.

Policija provodi istraživanje i utvrđuje sve okolnosti zaprimljenih prijava.

"Građane ponovno upozoravamo na pojačan oprez. Savjetujemo da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih SMS poruka i elektroničke pošte, da nikome ne ustupaju podatke mTokena, kodove za oporavak, autorizacijske kodove i CVV brojeve. Informirajte se o načinima do sada zabilježenih prijevara ali i naučite kako se zaštititi.

Više informacija i savjeta možete pronaći na stranici PU splitsko-dalmatinske Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o računalnoj sigurnosti?

Oprez prije klika. Budite pažljivi s osobnim i bankovnim podacima, jer izgubljeni novac teško je vratiti", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.