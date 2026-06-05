Oprezno ako idete Zvonimirovom put trajektne luke, u tijeku su radovi

Danas se izvode radovi na zamjeni oštećene vodovodne cijevi u Ulici kralja Zvonimira u Splitu.

Zbog iznimno lošeg stanja postojeće instalacije potrebno je izvršiti kompletnu zamjenu dijela cjevovoda manjeg profila u duljini od približno 8 metara, od glavnog cjevovoda uz južni rub kolnika do nogostupa ispred ulaza u portune.

Radovi su započeli u ranim jutarnjim satima, a njihov završetak planiran je tijekom dana.

"Oba prometna traka neće biti zatvorena istovremeno. Radovi će se odvijati u dvije faze – najprije na južnom, a potom na sjevernom kolničkom traku – kako bi se promet mogao odvijati uz odgovarajuću privremenu regulaciju prometa tijekom cijelog trajanja zahvata.

Napominjemo kako do početka radova sjeverni kolnički trak ostaje zatvoren zbog zatrpanog rova iz kojeg istječe voda uslijed oštećenja cijevi.

Molimo građane i sudionike u prometu za razumijevanje, povećan oprez te poštivanje privremene prometne signalizacije", kažu iz ViK-a.