Mario Lolić se neće ponovno kandidirati: "Svoju dionicu iznio sam do kraja"

Mario Lolić, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica i nezavisni kandidat s liste stranke Centar, objavio je da se na predstojećim kotarskim izborima ove godine neće ponovno kandidirati.

U objavi upućenoj sumještanima istaknuo je da odluka nije donesena naglo ni olako, nego nakon duljeg promišljanja o odgovornosti, vremenu, zdravlju i vlastitom životnom putu. "Četiri godine na čelu Mjesnog odbora Žrnovnica bile su za mene više od mandata. Bile su povjerenje koje sam nastojao opravdati i dužnost koju sam nastojao obavljati časno", poručio je Lolić.

"Ne odlazim iz umora ni razočaranja"

Lolić je naglasio kako se ne povlači zbog umora, razočaranja ili manjka volje, nego zato što smatra da svaka odgovornost ima svoje vrijeme.

"Ne donosim ovu odluku iz umora, razočaranja ili manjka volje. Naprotiv. Odlazim upravo zato što vjerujem da svaka odgovornost ima svoje vrijeme, a svaka dionica svoj prirodni kraj. Svoju dionicu iznio sam do kraja", napisao je. Dodao je kako je tijekom mandata nastojao ostvariti ono što je smatrao važnim za budućnost Žrnovnice.

Zahvala suradnicima i poruka kritičarima

U svojoj objavi posebno je zahvalio ljudima koji su mu, kako kaže, svih ovih godina “držali leđa”, dijelili teret odgovornosti i pružali podršku u teškim trenucima. "Nijedno postignuće nije djelo jednog čovjeka. Ono je uvijek rezultat povjerenja, zajedništva i ljudi koji ostanu uz tebe i kada je najteže", istaknuo je Lolić.

Osvrnuo se i na pritiske s kojima se, prema njegovim riječima, suočavao tijekom mandata. Poručio je da javna dužnost ponekad ne traži popularnost, nego postojanost.

"Ne žalim ni za trenucima kada je trebalo ostati čvrst pred pritiscima i usprotiviti se onima čije namjere nisu bile usmjerene prema općem dobru", naveo je.

"Put je otvoren za one koji vjeruju da mogu bolje"

Lolić je poručio da odluku objavljuje na vrijeme kako bi svi oni koji smatraju da mogu bolje imali dovoljno prostora pripremiti se za izbore, ponuditi svoje ideje i preuzeti odgovornost.

"Mnogo je jednostavnije stajati sa strane i ukazivati na nedostatke nego preuzeti odgovornost, izložiti se kritikama i nositi posljedice vlastitih odluka", napisao je.

Najavio je i da će na isteku mandata objaviti pregled svega što je u Žrnovnici napravljeno u posljednje četiri godine.

Na kraju objave poručio je kako mu je najveća nagrada zatvoriti jedno poglavlje “mirne savjesti”, svjestan da je svoju dužnost obavio odgovorno do kraja.