Četvorica otela muškarca usred bijela dana, teško je ozlijeđen

Zagrebačka policija objavila je da su četvorica muškaraca otela 43-godišnjaka u četvrtak poslijepodne i teško ga ozlijedila.

Taj se nasilni čin dogodio u 16:25 u Novom Zagrebu, u Prekratovoj ulici. Četvorica počinitelja sumnjiče se za pokušaj protupravne naplate i protupravno oduzimanje slobode.

Tijekom napada ozlijeđen je 43-godišnji muškarac, a policija će daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrditi tko mu je od osumnjičenih nanio teške tjelesne ozljede.

Nakon intervencije policije svi su osumnjičeni uhićeni i privedeni na kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je riječ o muškarcima u dobi od 19, 28, 29 i 43 godine.

Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti slučaja, piše Dnevnik.hr.