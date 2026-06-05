Nije špinat ni kelj: Ovo je najhranjivije povrće prema znanstvenicima

Povrće je neizostavan dio zdrave prehrane, no među brojnim vrstama jedna se posebno istaknula. Prema istraživanju američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), upravo je potočarka proglašena najhranjivijim povrćem među više od 40 analiziranih vrsta voća i povrća.

Na ljestvici nutritivne vrijednosti potočarka je osvojila maksimalnih 100 bodova te iza sebe ostavila kineski kupus, blitvu, lišće cikle i špinat. Riječ je o lisnatom zelenom povrću blago paprenog okusa koje pripada istoj biljnoj porodici kao kupus, kelj, rotkvica i gorušica.

Stručnjaci ističu da potočarka obiluje vitaminima i mineralima važnima za zdravlje. Sadrži velike količine vitamina A, C, E i K, kao i vitamin B6, kalcij, željezo i kalij. Prema riječima nutricionistice Amy Lee, potočarka sadrži više vitamina A i kalija od obične zelene salate, zbog čega predstavlja vrijedan dodatak svakodnevnoj prehrani.

Istraživanje CDC-a obuhvatilo je takozvano "moćno voće i povrće", odnosno namirnice koje se povezuju sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti. Znanstvenici su analizirali gustoću hranjivih tvari u svakoj namirnici te na temelju rezultata sastavili konačnu ljestvicu.

Potočarka se može koristiti na različite načine. Najčešće se dodaje salatama, sendvičima i wrapovima, ali se može ubaciti i u smoothieje, juhe ili druga topla jela.

Zanimljivo je da su se među najbolje rangiranim namirnicama uglavnom našle kupusnjače i zeleno lisnato povrće, dok su mrkva, rajčica, batat, agrumi i bobičasto voće zauzeli niže pozicije na ljestvici.