Drama na Međunarodnoj svemirskoj postaji: Astronauti se pripremali za evakuaciju zbog curenja zraka

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) danas je iz predostrožnosti naređeno da se sklone u svoje letjelice i pripreme za moguću evakuaciju nakon što je u ruskom dijelu postaje zabilježeno pojačano curenje zraka.

Naredbu je izdala NASA-ina kontrola misije, a četvero članova posade misije Crew-12, dva američka astronauta, jedan francuski astronaut i jedan ruski kozmonaut, ušli su u letjelicu Crew Dragon te odjenuli svemirska odijela za slučaj hitnog napuštanja postaje.

Problem je povezan s modulom Zvezda, ključnim dijelom ruskog segmenta Međunarodne svemirske postaje, u kojem su već ranije otkrivene pukotine i manja curenja zraka. NASA i ruska svemirska agencija Roskosmos mjesecima pokušavaju utvrditi uzrok problema i pronaći trajno rješenje.

Prema informacijama koje prenosi Reuters, gubitak zraka posljednjih se dana udvostručio, s približno 0,45 kilograma na oko 0,9 kilograma dnevno, zbog čega je ruska strana odlučila provesti opsežnije popravke.

Nakon dodatnih mjerenja i analize podataka NASA je obustavila izvanredne procedure te astronautima dopustila povratak redovitim aktivnostima.

Glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens poručila je kako je naredba za pripremu evakuacije izdana isključivo iz predostrožnosti.

Istodobno je Roskosmos objavio da je prvo identificirano mjesto curenja zatvoreno te da trenutačno ne postoji opasnost za posadu ni sustave postaje.

Iako je neposredna opasnost zasad otklonjena, problem pukotina na modulu Zvezda i dalje ostaje predmet zajedničke istrage NASA-e i Roskosmosa.