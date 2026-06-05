U Osnovnoj školi Dobri otvoren školski vrt: mali zeleni korak za školu, velika promjena za grad

U samom srcu Splita, okružena zgradama, asfaltom i betonom, Osnovna škola Dobri dobila je novi zeleni kutak. U petak, 5. lipnja 2026., na Svjetski dan zaštite okoliša, službeno je otvoren školski vrt nastao kroz projekt DesirMED, kojim se u mediteranskim regijama razvijaju rješenja temeljena na prirodi za prilagodbu klimatskim promjenama.

Školski vrt zamišljen je kao dio otvorene učionice u kojoj će učenici učiti o prirodi, održivosti, bioraznolikosti i klimatskim promjenama kroz praktičan rad i iskustveno učenje.

– Željeli smo pokazati kako i mali prostori u izrazito urbanim sredinama mogu postati mjesta koja doprinose kvaliteti života, obrazovanju i otpornosti na klimatske promjene. Ovaj vrt rezultat je zajedničkog rada učenika, nastavnika i stručnjaka iz Permakulture Dalmacija. – poručila je Margita Radman voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje udruge Sunce.

Od ideje do zelenog prostora

OŠ Dobri odabrana je kao jedna od škola sudionica javnog poziva koji je udruga Sunce raspisala u ožujku 2025. godine za osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije. Cilj poziva bio je potaknuti razvoj školskih prostora koji kroz rješenja temeljena na prirodi spajaju obrazovanje, funkcionalnost i brigu o okolišu.

Nakon odabira škole, Sunce je u suradnji s udrugom Permakultura Dalmacija pokrenulo proces osmišljavanja i uređenja vrta. Sve je započelo terenskim obilaskom i razgovorima s nastavnicima o potrebama škole, mogućnostima prostora i idejama koje bi učenicima pružile nove prilike za učenje na otvorenom.

Na temelju tih prijedloga izrađen je permakulturni dizajn vrta koji je uvažavao želje školske zajednice, ali i principe održivosti, prilagodbe klimatskim promjenama te racionalnog korištenja prostora i resursa.

Učenici kao graditelji vrta

Posebna vrijednost projekta bila je aktivna uključenost učenika i nastavnika tijekom cijelog procesa. Kroz niz radionica sudionici su zajedno izrađivali elemente vrta, bojali drvene konstrukcije, sastavljali povišene gredice i pripremali prostor za sadnju.

– Neizmjerno sam zahvalna našim nastavnicima koji su nesebično darovali svoje slobodno vrijeme za ovaj projekt. Njihov trud i energija izvan redovnog rada pokretačka su snaga cijele ove priče. – rekla je ravnateljica OŠ Dobri Mirjana Dodig.

U ožujku ove godine započela je priprema gredica korištenjem materijala koji su već bili dostupni unutar školskog dvorišta – kamenja, zemlje, bambusovih grana i reznica bugenvilije. Time su u praksi primijenjeni principi kružnog gospodarstva i ponovne uporabe materijala.

Krajem ožujka uslijedila je sadnja biljaka te završno uređenje prostora uz sudjelovanje učenika, nastavnika i članova školskog volonterskog kluba. Novi vrt osmišljen je tako da istovremeno doprinosi povećanju bioraznolikosti, ublažavanju učinaka urbanih vrućina i stvaranju ugodnijeg prostora za boravak na otvorenom.

Mjesto za učenje, druženje i promatranje prirode

Tijekom provedbe projekta održano je ukupno šest radionica za učenike i nastavnike, a školski vrt poslužio je i kao mjesto međunarodne razmjene znanja kroz suradnju s učenicima iz Italije u okviru programa Erasmus+.

Školski vrt u OŠ Dobri jedan je od pilot primjera rješenja temeljenih na prirodi koja se razvijaju kroz projekt DesirMED. Projekt financira Europska unija, a njegov je cilj povećati otpornost mediteranskih regija na posljedice klimatskih promjena kroz inovativna i održiva rješenja koja istovremeno donose koristi ljudima i okolišu.

Iako je riječ o relativno malom zahvatu, njegov značaj daleko nadilazi granice školskog dvorišta. U gradu u kojem je svaki kvadrat zelenila vrijedan, vrt OŠ Dobri pokazuje kako se zajedničkim radom mogu stvarati prostori koji istovremeno educiraju, povezuju ljude i doprinose zdravijem urbanom okruženju.