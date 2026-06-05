Netko je osvojio ogromnu lovu na lotu, slavi se u Hrvatskoj

U 134. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 260088, koji je nekome iz Virovitice donio dobitak Joker 6 u iznosu od 170.169,22 eura.

Odigrane su dvije kombinacije igre Eurojackpot s obje dodatne igre Joker te je za ukupno uplaćenih 6,00 eura ostvaren dobitak od 170.169,22 eura.Novac ide u Viroviticu

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, SAJMIŠTE 2, VIROVITICA.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 6. 6. 2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000,00 eura.