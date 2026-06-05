Koliko treba hodati svaki dan? Znanstvenici otkrili minimalnu količinu za dobrobit srca

Hodanje je jedna od najjednostavnijih tjelesnih aktivnosti, a brojna istraživanja potvrđuju da može imati velik utjecaj na zdravlje. Stručnjaci ističu kako redovite šetnje pomažu u snižavanju krvnog tlaka, poboljšavaju san, smanjuju stres te pridonose zdravlju srca i mozga.

Kardiolog dr. David Sabgir navodi da hodanje može sniziti krvni tlak, poboljšati razinu kolesterola i pomoći srcu da učinkovitije reagira na stres. Osim fizičkih dobrobiti, šetnja može pozitivno utjecati i na mentalno zdravlje.

Liječnica dr. Sawallah Guseh ističe kako hodanje smanjuje stres i poboljšava kvalitetu sna, a dodatnu vrijednost ima kada se pretvori u društvenu aktivnost.

– Šetnja sa supružnikom, prijateljem, susjedom ili u grupi može pomoći srcu na više načina – rekla je za Parade.

Već 10 minuta dnevno može napraviti razliku

Prema istraživanju Sveučilišta u Sydneyu iz 2025. godine, već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja dnevno može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Znanstvenici su utvrdili da takve šetnje donose znatno veće koristi od kraćih aktivnosti koje traju manje od deset minuta.

Dr. Sabgir podsjeća i na veliko istraživanje koje je pokazalo da je upravo 10 do 15 minuta dnevnog hodanja dovoljno za početak smanjenja rizika od srčanih bolesti.

– Svakih dodatnih 1000 koraka, odnosno otprilike deset minuta više hodanja, dodatno smanjuje taj rizik – istaknuo je.

Hodanje ili trčanje?

Kada je riječ o izboru između hodanja i trčanja, liječnici naglašavaju da obje aktivnosti mogu biti vrlo korisne za zdravlje srca.

Dr. Guseh smatra da je hodanje za mnoge ljude jednostavnije i dugoročno održivije, dok dr. Sabgir navodi da istraživanja nisu pokazala značajnu razliku između hodanja i trčanja u smanjenju rizika od srčanih bolesti, pod uvjetom da je ukupna potrošnja energije jednaka.

Drugim riječima, za zdravlje srca nije nužno trčati kilometre – već i kratka svakodnevna šetnja može donijeti značajne koristi.