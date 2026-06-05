Kranjčar o prelasku u Hajduk: "Ti ljudi pružili su mi ruku u najtežem trenutku"

Bivši hrvatski reprezentativac Niko Kranjčar prisjetio se jednog od najkontroverznijih transfera u povijesti hrvatskog nogometa, svog prelaska iz Dinama u Hajduk 2005. godine. Gostujući u podcastu "Karijera u retrovizoru", otvoreno je govorio o emocijama koje su pratile odlazak iz Maksimira i dolazak na Poljud.

Kranjčar je priznao kako mu je odlazak iz Dinama, kluba u kojem je odrastao, bio iznimno težak.

– Dinamo za mene nije bio samo klub, bio je moj drugi dom. Imao sam privilegij gledati treninge, poznavao sam svaki kutak stadiona, a onda mi je preko noći sve to oduzeto. Proradio je inat i želja da ljudima pokažem što se događa u klubu koji volim – rekao je.

Njegov dolazak u Hajduk početkom 2005. godine izazvao je ogromnu pozornost javnosti, a Kranjčar i danas pamti kako su ga dočekali navijači Bijelih.

– Doček u Splitu bio je impozantan. To mi je predivna uspomena jer su mi ti ljudi pružili ruku u teškom trenutku – kazao je.

Ipak, priznaje da mu prvi dani u Hajdukovu dresu nisu bili jednostavni.

– Osjećao sam i nelagodu. Obući prvi put Hajdukov dres sigurno nije bilo ispunjenje dječačkog sna. Sanjao sam da ću cijeli život ostati u Dinamu. Okolnosti su se drukčije posložile i danas sam na tu odluku iznimno ponosan – zaključio je Kranjčar.

Tijekom jedne i pol sezone na Poljudu postao je jedan od ključnih igrača Hajduka prije nego što je karijeru nastavio u inozemstvu. Njegov transfer iz Dinama u Hajduk i danas se smatra jednim od najzvučnijih i najkontroverznijih u povijesti hrvatskog nogometa.