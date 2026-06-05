Hajduk demantirao napise o pripremama: "Navodi su u potpunosti neistiniti"

Hajduk se oglasio putem platforme Hajduk Authentic i demantirao navode novinara Slobodne Dalmacije Antonija Juričića vezane uz početak ljetnih priprema prve momčadi.

Iz kluba poručuju kako su tvrdnje objavljene u medijima netočne te ističu da je termin okupljanja određen u skladu s reprezentativnim obvezama velikog broja igrača.

"Navodi novinara Slobodne Dalmacije Antonija Juričića u potpunosti su neistiniti", objavili su iz Hajduka.

Dodaju kako su svi igrači koji nisu uključeni u reprezentativne akcije do početka priprema dobili individualne programe rada.

"Početak priprema određen je u skladu s reprezentativnim obvezama velikog broja igrača, a do okupljanja su svi ostali igrači dobili plan individualnih treninga", navodi se u objavi kluba.