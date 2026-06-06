Od prvih ljubavi do novih uspomena: Goran Karan u Poratu povezao generacije

Prepun splitski Porat večeras je bio mjesto susreta emocija, glazbe i uspomena. Goran Karan održao je povratnički koncert "Oćeš doć?" pred publikom različitih generacija, ali iste emocije – onih koji njegove pjesme pamte desetljećima i onih koji ih tek otkrivaju.

Publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom i ovacijama, a atmosfera u klubu od prvih je trenutaka bila intimna, svečana i snažno emotivna. Split je večeras došao po pjesmu, a Karan mu je uzvratio koncertom koji je već na početku pokazao da neće biti riječ o običnoj glazbenoj večeri.

Koncert otvorio recitalom, nastavili se veliki hitovi

Goran Karan koncert je otvorio premijernim recitalom "Ljubavi knjiga", nakon čega je publiku poveo kroz niz dobro poznatih pjesama. Na repertoaru su se našle "Samo moru virujen", "Štorija", "Nessun dorma", "Dugo nisam bio mlad", ali i njegov aktualni hit "Moje malo sve".

Nova pjesma već živi snažan radijski život, a večerašnji koncert dodatno je potvrdio kako se Karanov opus ponovno vraća tamo gdje emocionalno pripada – Splitu. Gradu koji ga je oblikovao, gradu u kojem je učio slušati i pjevati, i gradu u kojem pjesma nikada nije bila samo glazba, nego način života.

Već od prvih taktova bilo je jasno da Porat diše zajedno s njim. Publika je pratila svaki pokret, svaki stih i svaki dah, dok je vrhunska akustika prostora dodatno naglašavala ono zbog čega je Karan desetljećima jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće glazbene scene – emociju koja se ne glumi.

Poznata lica na crvenom tepihu

U prepunom Poratu okupila su se brojna poznata lica splitskog društvenog, kulturnog, glazbenog i javnog života, ali i publika koja je došla jednostavno uživati u večeri umjetnosti, emocije i glazbe koja se pamti.

Na crvenom tepihu zatekli smo poznatu kazališnu i filmsku glumicu Natašu Janjić, Ivu Perkušića, Petra Šegedina Pjera, kao i Almiru Osmanović, bivšu primabalerinu i glavnu protagonisticu Karanova spota za pjesmu "Moje malo sve".

Crvenim tepihom prošetale su i influencerice Lara Vukušić, Marjeta Kessler te Ivana Mišković, što je dodatno pokazalo koliko je raznolika publika došla uživati u Karanovu povratničkom koncertu.

U istom prostoru večeras su se susrele različite generacije, različite uspomene i ista jednostavna potreba – čuti pjesme koje su mnogima obilježile ljubavi, ljeta, rastanke, povratke i najljepše životne trenutke.

"Oćeš doć?" kao poziv Splitu

Koncert "Oćeš doć?" od samog početka nosi upravo ono što mu ime govori – poziv. Ne veliki, udaljeni poziv s plakata, nego onaj splitski, bliski i prijateljski, kao kad zoveš nekoga svoga na večer za koju znaš da će ostati u pamćenju.

Split je večeras odgovorio. Došao je, i to u velikom broju.

U Karanovim pjesmama Split nije samo kulisa. Split je karakter. On je đardin, portun, Bačvice, more, vitar, prijateljstvo, ljubav, ponos i ona posebna mediteranska ranjivost koja se ne skriva, nego pjeva punim glasom.

Zato večerašnji koncert nije bio zamišljen kao običan niz hitova, nego kao susret Karana, njegovih pjesama i publike koja ih zna napamet.

Pjesme koje su postale dio zajedničkog pamćenja

"Prozor kraj đardina", "Vagabundo", "Ostani", "Kazna mi je što te ljubim", "Lipa si, lipa", "Tu non llores mi querida" i brojne druge pjesme odavno su prerasle festivalske i radijske okvire.

Postale su dio zajedničkog glazbenog pamćenja – pjesme koje se ne slušaju samo ušima, nego ih publika povezuje s vlastitim životom.

Upravo se ta povezanost večeras mogla osjetiti u Poratu. Karan nije samo izvodio pjesme, nego je s publikom ponovno otvarao uspomene koje su, za mnoge, već odavno postale dio njihove osobne povijesti.

Na pozornici i posebni gosti

Na pozornici su mu se pridružili Tedi Spalato, Marko Kutlić, Petar Dragojević i Providenca, svatko sa svojim glasom, pričom i razlogom. Njihova gostovanja nisu bila samo dodatak programu, nego nastavak iste glazbene linije – one koja povezuje Split, Dalmaciju, prijateljstvo, rock početke, ulicu, šansonu, baladu i, najvažnije, iskrenost.

Posebnu poveznicu večeri nosio je Marko Kutlić, čiji se glas i glazbeni put prirodno dodiruju s Karanovim rock počecima. Obojica u sebi nose iskustvo pjesme koja se ne rađa u savršenim uvjetima, nego među ljudima – na ulici, u klubovima i na pozornicama koje ne trpe masku.

Takva glazba ne traži blještavilo da bi bila velika. Dovoljan je glas, dovoljna je pjesma i publika koja vjeruje.

Tedi Spalato i Petar Dragojević donijeli su duboku splitsku i dalmatinsku nit, onu koja se ne može odvojiti od Karanove priče. Providenca, s Mirellom Meić i Marsellom Benzon, večeri je dala dodatnu boju, senzibilitet i širinu, potvrđujući da se umjetnost u Poratu ne događa samo kroz jedan glas, nego kroz susret različitih emocija, iskustava i glazbenih svjetova.

Povratak pjesmi koja ima srce

Od rock početaka i uličnih svirki po Europi, preko suradnje sa Zdenkom Runjićem, festivalskih pobjeda, Eurosonga, međunarodnih turneja i velikih pozornica, do večerašnjeg Porata – Goran Karan ostaje vjeran istom temelju: pjesmi koja mora imati srce.

A večeras ga je Porat imao u svakom kutku.

Dok je koncert trajao, jedno je već bilo sigurno: "Oćeš doć?" nije ostalo samo pitanje. Postalo je odgovor prepunog Splita, publike koja pjeva s njim i večeri koja stvara novu uspomenu.

Jer ima izvođača koji napune prostor, a ima i onih koji ispune pjesmu. Goran Karan večeras je u Splitu učinio oboje.