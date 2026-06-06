Lukas ostala bez finala parova u Makarskoj, u subotu od 17 sati polufinala uz prijenos HTV-a

Petak na WTA Makarska Openu hosted by Valamar donio je duge i iscrpljujuće četvrtfinalne mečeve, ali i oproštaj posljednje hrvatske predstavnice. Tena Lukas nije uspjela izboriti finale parova, dok su u pojedinačnoj konkurenciji mjesto u polufinalu izborile Sara Sorribes Tormo, Marija Timofeeva, Elina Avanesyan i Darja Semenistaja.

Hrvatska ostala bez predstavnice u finalu parova

Jedina preostala hrvatska predstavnica u petak bila je Tena Lukas, koja je nastupila u konkurenciji parova. U večernjem terminu igrala je zajedno sa Španjolkom Andreom Lázaro Garcíom protiv Brazilke Ingrid Martins i Ekaterine Ovcharenko. Ipak, to nije bila njihova večer. Martins i Ovcharenko bile su uvjerljive te slavile rezultatom 6:2, 6:1, čime je Hrvatska ostala bez predstavnice u finalu parova, koje je na rasporedu u subotu nakon polufinalnih mečeva pojedinačne konkurencije.

Haverlag i Waltert prve izborile finale parova

Prve su se u finale parova plasirale Nizozemka Isabelle Haverlag i Švicarka Simona Waltert. One su nakon velike borbe svladale Slovenku Dalilu Jakupović i Argentinku Nicole Fossu Huergo rezultatom 6:0, 4:6, 12:10.

Na centralnom terenu u pojedinačnoj konkurenciji najduži i najdramatičniji meč dana odigrale su Španjolka Andrea Lázaro García i Latvijka Darja Semenistaja. Nakon više od tri sata iscrpljujuće borbe, odluka je pala u tie-breaku trećeg seta. Mirnija i koncentriranija u završnici bila je Semenistaja, koja je slavila rezultatom 7:6 (4), 3:6, 7:6 (5). Prije tog dvoboja Armenka Elina Avanesyan izborila je polufinale pobjedom protiv Čehinje Barbore Palicove. Avanesyan je uvjerljivo otvorila meč, potom izgubila drugi set, ali u odlučujućem ponovno preuzela kontrolu i slavila 6:0, 3:6, 6:1. Tako će u polufinalu igrati Elina Avanesyan i Darja Semenistaja.

Timofeeva i Sorribes Tormo u drugom polufinalu

U drugom polufinalnom susretu sastat će se Marija Timofeeva i Španjolka Sara Sorribes Tormo. Timofeeva je do polufinala stigla pobjedom protiv Marokanke Yasmine Kabbaj, koju je svladala rezultatom 7:5, 6:1. Posljednje mjesto među četiri najbolje izborila je Sara Sorribes Tormo, koja je bila vrlo uvjerljiva protiv Njemice Nome Nohe Akugue. Španjolka je slavila 6:0, 6:4 i time zaključila četvrtfinalnu fazu turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Polufinala od 17 sati, nakon toga finale parova

Polufinalni mečevi na rasporedu su u subotu od 17 sati, uz izravan prijenos Hrvatske televizije. Nakon završetka pojedinačnih polufinala igrat će se finale parova. Dok je Makarska navijala za Tenu Lukas, na Kačićevom trgu u središtu grada nekoliko tisuća ljudi uživalo je u koncertu Severine.

Koncert je dar WTA Makarska Opena i Grada Makarske povodom 20. obljetnice WTA turnira u Hrvatskoj.