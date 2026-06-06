Hrvatska ima sigurnu finalisticu Svjetskog prvenstva: Paula Polanšćak i Anja Vicković u međusobnom polufinalu

Hrvatska će imati dvije predstavnice u polufinalu pojedinačnog natjecanja na X. Svjetskom prvenstvu u kuglanju, koje se održava u Schwazu u Austriji. Paula Polanšćak i Anja Vicković izborile su mjesto među četiri najbolje, no ždrijeb ih je spojio upravo u borbi za finale.

Hrvatski obračun za veliko finale

Iako je nesretna okolnost što će se dvije hrvatske kuglačice susresti međusobno već u polufinalu, dobra vijest je da će Hrvatska sigurno imati finalisticu Svjetskog prvenstva. Polanšćak i Vicković već su ove sezone pokazale iznimnu kvalitetu na međunarodnoj sceni. Na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu za mlađe seniorke obje su osvojile medalje i potvrdile da pripadaju samom vrhu svjetskog kuglanja.

Anja Vicković na Svjetskom prvenstvu U23 osvojila je naslov svjetske prvakinje u sprintu te srebrnu medalju u kombinaciji. Paula Polanšćak stigla je do srebra u pojedinačnoj konkurenciji i bronce u sprintu. Zajedno su osvojile i srebrnu ekipnu medalju u U23 konkurenciji, kao i seniorsko srebro u disciplini tandemi. Ukratko – pun kufer medalja i potvrda da hrvatsko kuglanje ima sjajnu budućnost.

Drugi polufinalni par u ženskoj konkurenciji čine Anita Safrany iz Mađarske i Bianca Golla iz Njemačke. Polufinalni susreti, a potom odmah i finala, na rasporedu su sutra u kuglani u Schwazu.

Kujundžić među četiri najbolja kod kuglača

U muškoj konkurenciji pažnju privlači i Alen Kujundžić, igrač Zaprešića i finalist prošlog Svjetskog prvenstva, koji nastupa za Srbiju. Nakon pobjede protiv hrvatskog predstavnika Ivana Petrica, Kujundžić je u tijesnoj borbi svladao i odličnog Nijemca Daniela Bartha. U polufinalu ga čeka još jedna teška prepreka – Nijemac Tim Brachtel.

Tri Nijemca u završnici muškog turnira

Drugi polufinalni par kod muškaraca čine Simon Magala i još jedan njemački kuglač, Marco Endres. Završnica Svjetskog prvenstva tako će donijeti veliku borbu za medalje, a hrvatski navijači s posebnom će pozornošću pratiti međusobni dvoboj Paule Polanšćak i Anje Vicković, iz kojeg će Hrvatska sigurno dobiti predstavnicu u finalu.