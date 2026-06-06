Mali meDITEran: filmovi, igre i radionice za najmlađe na 19. FMFS-u

Festival mediteranskog filma Split i ove godine posebnu pozornost posvećuje najmlađim gledateljima te u sklopu programa "mali meDITEran" donosi razigran i edukativan program za djecu i mlade. Cilj je novim generacijama približiti kvalitetnu europsku produkciju, nezavisna kina i film kao prostor igre, učenja i stvaranja. Kroz animirane i igrane filmove filmove, videoigre i kreativne radionice, djeca će otkrivati čaroliju kina, ali i zaviriti iza kulisa nastanka priča, likova, zvuka i igre.

U partnerstvu s Animafestom, 13. lipnja u Kinoteci Zlatna vrata prikazuje se blok od osam kratkih filmova "Koyaa i nestašni predmeti". Duhovita i poučna serija za djecu predškolske dobi prati simpatičnog Koyuu u pustolovinama sa svakodnevnim predmetima. Deka, bilježnica, sapun ili ležaljka često ga dovedu u neprilike, no Koyaa ih rješava maštom, kreativnošću i dobrom voljom. Program traje 35 minuta, a ulaz je besplatan.

Filmovi i igre

Dan kasnije, također u Zlatnim vratima, prikazuje se sinkronizirani dugometražni animirani film "Tomi Tom i novi prijatelj". Ručno ocrtan tintom i akvarelom, film je namijenjen najmlađoj djeci i zamišljen kao jedno od njihovih prvih kino iskustava. Jednostavna priča, kraće trajanje i interaktivni trenuci u kojima djeca mogu pjevati, pljeskati i plesati s likovima čine ga idealnim uvodom u svijet kina.

"Kino, igra, film" edukativni je program HAVC-a koji povezuje film i hrvatske videoigre. Program 20. lipnja počinje projekcijom desetominutnog klasika "Profesor Baltazar: Hanibalove Alpe" iz 1969. godine, u režiji Zlatka Grgića. Nakon projekcije slijedi predstavljanje videoigre "Profesor Baltazar", koju će djeci približiti programer Fabjan Bakulić. Ulaz na projekciju je besplatan, dok je za testiranje videoigre potrebna prijava.

Obiteljski kino izlazak

Istog dana program se seli na Tvrđavu Gripe, gdje publiku očekuje igrani film "Pixie" za uzrast 9+. Iako je riječ o igranom filmu, prikazuje se sinkronizirana verzija kako bi djeca mogla potpuno uroniti u priču. Ova dirljiva i uzbudljiva obiteljska avantura, prikazana na festivalu u Locarnu, idealna je prilika da starija djeca dožive festivalsko gledanje filma na otvorenom. Priča prati 11-godišnju Haniu, koja se tek doselila u novi grad, nema prijatelja i vjeruje u vile. Kada joj djevojke iz razreda oduzmu dragocjeni obiteljski privjesak, Hania ga odlučuje vratiti pod svaku cijenu. Uz pomoć mladog izumitelja Michala shvatit će da se prava magija često krije upravo u prijateljstvu.

Radionice

Uz filmski program, "mali meDITEran" donosi i tri kreativne radionice. Trodnevna radionica "REC", za djecu od 8 godina nadalje, vodi polaznike kroz proces stvaranja kratkog animiranog filma. Prvog dana djeca će ilustrirati ideju i kreirati priču pod vodstvom ilustratorice Hane Tintor, drugog će dana uz glumicu Reu Bušić oblikovati audiodramu, a trećeg će dana s glumcem i redateljem Ivanom Đuričićem svoju priču snimiti u studiju PILOT u Splitu. Nakon montaže moći će pogledati vlastiti filmski rad.

Nakon projekcije filma "Tomi Tom i novi prijatelj" održat će se kreativna radionica "Filmski plakati dječjim očima", za djecu od 5 godina nadalje, pod vodstvom Ivane i Julije Antunović. Mali gledatelji svoje će dojmove nakon filma pretočiti u vlastite filmske plakate.

Na FMFS se vraća i popularna radionica "Od ideje do videoigre", u suradnji s Aniq Techom iz Novske, koju vodi Tomislav Marković. Djeca će tijekom radionice osmisliti i izraditi vlastitu videoigru, a zatim je moći podijeliti s obitelji i prijateljima.

Za sve tri radionice prijave su otvorene OVDJE.

Kada sljedećeg tjedna počne 19. FMFS, povedite svoje najmlađe u kino, na radionicu ili na film pod zvijezdama te zajedno s njima otkrijte zašto se prva filmska iskustva najduže pamte.