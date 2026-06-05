U parku na Ravnim njivama izgubljen dječji romobil, vlasnici mole za pomoć

U parku na Ravnim njivama, u blizini Ulice gradišćanskih Hrvata 8, jučer je izgubljen dječji romobil crno-roze boje.

Vlasnici mole građane koji su ga možda vidjeli, sklonili na sigurno ili imaju bilo kakvu informaciju o njemu da se jave.

Kako navode, romobil ima veliku sentimentalnu vrijednost jer pripada djevojčici kojoj je posebno drag.

Svi koji imaju korisne informacije mogu se javiti na broj 095 590 6851.

Ako ste se jučer kretali ovim dijelom Splita ili poznajete nekoga tko je bio u parku na Ravnim njivama, podijelite informaciju kako bi se romobil što prije vratio vlasnici.