Ako vaše dijete prije škole često boli trbuh, razlog bi vas mogao iznenaditi

"Mama, boli me trbuh, ne mogu danas u školu" – rečenica je koju su mnogi roditelji čuli barem jednom tijekom jutarnje žurbe. Dok neki odmah posumnjaju na probavne smetnje ili virozu, stručnjaci upozoravaju da bolovi u trbuhu kod djece često mogu imati emocionalni, a ne fizički uzrok.

Howard Schubiner, profesor kliničke medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Michigan State, objašnjava kako se djeca koja se žale na bolove prije škole nerijetko suočavaju sa stresom ili tjeskobom.

"Kada se dijete prije škole žali na bol u trbuhu, vjerojatno se ne radi o fizičkom problemu. Vjerojatnije je da u njegovom životu postoji nešto zbog čega se osjeća nesigurno", rekao je Schubiner u jednom podcastu.

To ne znači da dijete izmišlja simptome ili se pretvara. Stručnjaci ističu da je povezanost emocija i fizičke boli dobro dokumentirana.

"Imamo snimke mozga koje pokazuju da su stres i emocije usko povezani s osjećajem boli. Medicinska struka itekako je svjesna da stres kod djece može izazvati stvarne fizičke simptome", pojasnio je Schubiner.

Što može izazvati stres?

Mlađa djeca često ne znaju jasno izraziti ono što ih muči pa se njihova tjeskoba može manifestirati kroz fizičke tegobe. Ako se dijete redovito žali na bolove u trbuhu prije škole, uzrok mogu biti strah od ispita, domaće zadaće ili pojedinog učitelja.

Ponekad se djeca osjećaju usamljeno, imaju poteškoća u sklapanju prijateljstava ili se suočavaju s pritiskom da moraju biti uspješna u svemu što rade. Bolovi u trbuhu mogu biti i znak da dijete prolazi kroz neugodna iskustva ili vršnjačko nasilje o kojem se boji govoriti.

Kako roditelji mogu pomoći?

Stručnjaci upozoravaju da nije dobro olako odbacivati djetetove pritužbe, osobito ako se one učestalo ponavljaju. Upravo je ponavljanje simptoma često signal da je potrebno potražiti pravi uzrok problema.

Osim što treba isključiti moguće zdravstvene tegobe, roditelji bi trebali pokušati otvoreno razgovarati s djetetom. Pitanja o tome kako se osjeća u školi, postoji li nešto što ga brine ili je doživjelo neugodnu situaciju mogu pomoći u otkrivanju izvora stresa.

Korisno je i razgovarati s učiteljima kako bi se dobila potpunija slika o djetetovu ponašanju i odnosima u školi.

Bolovi u trbuhu prije škole nisu uvijek znak fizičke bolesti. Nerijetko predstavljaju tihi poziv u pomoć i signal da djetetu treba dodatna podrška, razumijevanje i prostor da izrazi svoje osjećaje.