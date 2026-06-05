Janja zabila iz kornera: Hrvatske nogometašice pobijedile Kosovo

Hrvatske nogometašice ostvarile su važnu pobjedu na gostovanju kod Kosova svladavši domaću reprezentaciju 1:0 u susretu petog kola skupine B Lige C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Pogodak odluke postigla je Janja Čanjevac već u 15. minuti, i to izravno iz kornera.

U nastavku susreta obje su reprezentacije stvorile nekoliko izglednih prilika, no rezultat se do kraja nije mijenjao te su hrvatske nogometašice upisale vrijedna tri boda u Prištini.

Uzvratile za poraz u Hrvatskoj

Izabranice Nenada Gračana tako su uzvratile Kosovu za poraz iz ranijeg dijela kvalifikacija, kada su Kosovarke slavile u Hrvatskoj također rezultatom 1:0.

Nakon pet odigranih kola Hrvatska i Kosovo dijele vrh ljestvice s po 12 osvojenih bodova. Bugarska je treća sa šest bodova, dok je Gibraltar bez bodova.

Hrvatske nogometašice posljednji susret kvalifikacijskog ciklusa odigrat će 9. lipnja u Puli protiv Bugarske, gdje će pokušati potvrditi prvo mjesto u skupini i uspješno zaključiti kvalifikacije.