Radnici zadarske Čistoće najavili štrajk: "Erlić se nije odazvao na sastanak"

Četrdesetak radnika zadarske gradske Čistoće najavilo je obustavu rada. Kao razloge navode niske plaće i loše uvjete rada, a nezadovoljstvo je potaknulo i to što se gradonačelnik Šime Erlić nije odazvao na sastanak koji su zatražili. Zbog toga su odlučili da kamioni za prikupljanje otpada neće izaći na teren, piše Dnevnik.hr.

S druge strane, direktor komunalne tvrtke John Ivan Krstičević tvrdi da gradu ne prijeti kolaps. Ističe kako je sa sindikatima još prošlog mjeseca dogovoreno povećanje plaća od 17 posto za sve zaposlenike. "Danas smo to obećanje i ispunili, kada su uplaćene plaće za svibanj", izjavio je Krstičević. Odbacio je tvrdnje radnika da se radi o povišici od svega 100 eura.

"Neto plaće djelatnika kreću se između 1600 i 1950 eura, ovisno o godinama staža, putnim troškovima, toplom obroku i o tome jesu li radili cijeli mjesec. Djelatnici koji su radili prekovremeno ovaj su mjesec dobili i više od dvije tisuće eura", pojasnio je.

Na pritužbe dijela radnika da su im primanja, unatoč četirima odrađenim nedjeljama, ispod hrvatskog prosjeka, Krstičević odgovara da to nije istina. "Svi koji to govore mogu doći ovdje i pogledati svoje platne liste", poručio je. Unatoč najavljenom bojkotu, direktor Krstičević uvjerava da će otpad sutra biti pokupljen prema redovnom rasporedu.

Na pitanje tko će to učiniti ako radnici ne dođu na posao, kratko je odgovorio: "Djelatnici Čistoće Zadra".

U međuvremenu, gradonačelnik Erlić poručio je kako su njegova vrata otvorena za razgovore, ali da u ovoj fazi pregovora pušta da probleme prvo pokušaju riješiti radnici, sindikati i uprava tvrtke.