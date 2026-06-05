Bivši hrvatski nogometaš je novi trener Vukovara

HNK Vukovar 1991 službeno je potvrdio imenovanje Kristijana Polovanca za novog glavnog trenera prve momčadi.

Polovanec na klupu Vukovara dolazi nakon što je već bio dio stručnog stožera kluba, a sada će preuzeti odgovornost za vođenje momčadi u nadolazećoj sezoni i prvenstvenim izazovima.

Riječ je o treneru s UEFA Pro licencom i bogatim iskustvom u radu s mladim nogometašima i seniorskim momčadima. Tijekom karijere radio je u omladinskom pogonu Dinama, gdje je sudjelovao u razvoju brojnih talentiranih igrača, a vodio je i Jarun, Sesvete te Lokomotivu.

U Vukovaru ističu kako je Polovanec prepoznat po analitičkom pristupu, jasnoj taktičkoj strukturi te inzistiranju na disciplini i visokom intenzitetu igre.

"Velika mi je čast preuzeti momčad Vukovara 1991. Klub ima jasnu viziju i kvalitetnu strukturu. Dat ću sve od sebe da zajedno ostvarimo rezultate na koje će grad biti ponosan", poručio je novi trener.

Iz kluba su naglasili kako imaju puno povjerenje u Polovanca te vjeruju da će svojim znanjem, iskustvom i energijom nastaviti razvojni put koji Vukovar gradi posljednjih godina.

Kristijan Polovanec rođen je 1979. godine u Zagrebu, a iza sebe ima dugogodišnje iskustvo rada u hrvatskom nogometu.