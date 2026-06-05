Fenomen o kojem se malo govori: Mnogi i nakon mršavljenja vide staro tijelo

Mnogi ljudi vjeruju da će se nakon velikog gubitka kilograma automatski osjećati sretnije, samopouzdanije i zadovoljnije vlastitim izgledom. Međutim, stvarnost je često složenija. Iako vaga pokazuje manje kilograma, a odjeća postaje široka, mentalna slika o vlastitom tijelu nerijetko ostaje ista.

Stručnjaci taj fenomen nazivaju fantomskom pretilošću, a posljednjih godina sve se češće spominje među osobama koje su značajno smršavjele.

Riječ je o stanju u kojem mozak i dalje percipira tijelo kao veće nego što ono stvarno jest. Osoba može automatski posezati za prevelikom odjećom, birati šira sjedala ili osjećati nelagodu zbog zauzimanja prostora, iako za to više nema stvarnog razloga.

Psiholozi objašnjavaju da je slika o vlastitom tijelu složen sustav koji se gradi godinama i ne mijenja se istom brzinom kao fizički izgled. Dok se kilogrami mogu izgubiti relativno brzo, mozgu je potrebno više vremena da prihvati novu stvarnost.

Naziv fenomena inspiriran je poznatim medicinskim pojmom fantomskog uda, kada osoba i nakon amputacije osjeća dio tijela koji više ne postoji. Na sličan način osobe koje su izgubile mnogo kilograma mogu i dalje doživljavati sebe kroz prizmu tijela koje su nekada imale.

Stručnjaci naglašavaju da se ne radi o slabosti karaktera niti o nedostatku samopouzdanja, već o prirodnom procesu prilagodbe mozga na veliku promjenu.

Dobra vijest je da fantomska pretilost u većini slučajeva nije trajna. S vremenom se mentalna slika tijela usklađuje sa stvarnim izgledom, a proces se može ubrzati svjesnim prihvaćanjem novih iskustava.

Jedna od preporuka je postupno izlaganje situacijama koje su osobe ranije izbjegavale zbog viška kilograma, poput fotografiranja, nošenja drugačije odjeće ili sudjelovanja u društvenim aktivnostima. Tako mozak postupno stvara novu sliku o vlastitom tijelu.

Stručnjaci također preporučuju rad na unutarnjim uvjerenjima i prihvaćanju promjene, osobito osobama koje su godinama živjele s prekomjernom tjelesnom težinom.

Iako se o mršavljenju najčešće govori kroz broj izgubljenih kilograma, stručnjaci podsjećaju da je riječ i o velikoj psihološkoj promjeni koja zahtijeva vrijeme, strpljenje i prilagodbu.