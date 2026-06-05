Ivošević se javio iz Kine: "Šuta manipulira javnošću, vlastita stranka ga je ponizila"

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević oglasio se iz Kine nakon gostovanja gradonačelnika Tomislava Šute u RTL-ovu Dnevniku, poručivši kako je i na drugom kraju svijeta doznao za, kako tvrdi, "niz neistina" koje su iznesene o radu prethodne gradske uprave.

"Danas u doba interneta koliko god daleko se makneš od Splita u sekundu do tebe dođe kad netko iznese niz neistina u javni prostor, a sve kako bi pokušao manipulirati javnošću. Tako u ovaj sitni noćni sat na Dalekom istoku nažalost čujem što je sve gosp. Šuta netočno izjavio na RTL-u", napisao je Ivošević.

Osporava tvrdnje o komunalnim redarima

Prva zamjerka odnosi se na Šutine izjave o broju komunalnih redara.

"Prvi netočni navod je njegova izjava da mi lažemo da je ususret sezoni smanjio broj komunalnih redara za više od 50%. Molim medijske djelatnike da s kadrovskom službom Grada Splita provjere koliko djelatnika gradske uprave je imalo rješenje za poslove komunalnih redara odnosno moglo primjenjivati odredbe Odluke o komunalnom redu sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu na terenu u ljeto 2025. i u ljeto 2026. godine. Brojke koje ćete dobiti dokazat će da je smanjena brojka za više od 50% u Šutinom mandatu", poručio je.

Potom je odbacio navode da je prethodna gradska vlast ostavila nered u komunalnom redarstvu.

"Drugi netočni navod je da smo mi napravili nered u komunalnom redarstvu. Ta izjava je toliko neutemeljena da je nevjerojatno da ju je uopće izgovorio. Do našeg mandata sa službom komunalnih redara javnost se izrugivala, a nakon našeg mandata to je služba za primjer cijeloj Hrvatskoj koja je dokazala da kada gradska uprava stane iza nje i motivira ih na pravi način nema tog igrača koji je nedodirljiv", naveo je.

Osvrt na staru gradsku jezgru i noćne klubove

Ivošević se osvrnuo i na Šutine tvrdnje o stanju u staroj gradskoj jezgri.

"Treći netočni navod je da u četiri godine mandata po pitanju uvođenja reda u staroj gradskoj jezgri nismo napravili ništa. U našem mandatu na tu temu napravljeno je puno. Počevši od nove Odluke o komunalnom redu i Odluke o javnom redu i miru koju Grad Split do tada nije ni imao, suzbijanja štekata, čišćenja Hrvojeve i Istočne obale, uklanjanja buke s ulica jezgre, uklanjanja hrpe nelegalnih reklama, skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata i uvođenja zaštitara je sve samo ne ništa i ne znam kako on misli ikome prodati takvu neistinu", napisao je.

Posebno je reagirao na tvrdnje vezane uz noćne klubove.

"Četvrti netočni navod je da su se noćni klubovi u staroj gradskoj jezgri otvorili u našem mandatu. Pa krenimo redom. Klub Central otvara 2016. godina - na čelu grada je povjerenica koju je postavio Andrej Plenković (HDZ), zatim otvara Klub 305 2019. godina - na čelu grada gradonačelnik Andro Krstulović Opara (HDZ) i 2023. godina prije usvajanja novog Zakona o turizmu u našem mandatu otvara se klub Boiler na vrhu Marmontove, uz naš protest prema Ministarstvu kulture i medija (HDZ), koji nisu nikad odobrili promjenu djelatnosti sukladno tada važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a Splitsko-dalmatinska županija i to Upravni odjel na čijem čelu je tad bila Matea Dorčić, danas Šutina zamjenica (HDZ), unatoč navedenom izdaje MTU za navedeni klub", ustvrdio je.

Prozvao Šutu i HDZ

U nastavku objave pozvao je medije da, kako kaže, provjeravaju navode gradonačelnika.

"Ljubazno molim medijske djelatnike da ubuduće ovakvo neprofesionalno ponašanje gradonačelnika prekinu s javno poznatim činjenicama koje ga demantiraju i spriječe njegovo klevetanje u javnom prostoru koje je sad već postalo pravilo, a ne iznimka kada ga se stjera u kut", napisao je.

Potom se izravno obratio Šuti.

"Gosp. Šuta Vašu frustraciju što Vas je vlastita stranka ponizila odbijajući naš, a kasnije i vaš prijedlog za ograničavanje rada noćnih klubova, a zatim i bojkotirala Vašu kandidatkinju za šeficu Turističke zajednice Grada Splita molim da liječite na nekom drugom. Nisam dužan trpiti Vaše izljeve bijesa", poručio je.

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, rješenje za problem noćnih klubova već postoji.

"Ukoliko stvarno želite riješiti problem noćnih klubova, unatoč tome što Vas je stranački kolega, gosp. Glavina ponizio, podsjetit ću Vas da je rješenje spremno za Gradsko vijeće i već je prošlo javno savjetovanje. Samo recite da Vam je potrebno. Ograničite im usluživanje alkohola u staroj gradskoj jezgri nakon ponoći i riješite problem", napisao je.

Objavu je zaključio kritikom aktualne gradske vlasti.

"Ljudima je već pomalo dosta da i nakon godinu dana mandata za vlastite neuspjehe i nesposobnost krivite prethodnike. Dokad mislite tako?", poručio je Ivošević, završivši objavu citatom Konfucija.