Veliki incident: Ukradeni osobni podaci stotinu tisuća turista koji ovog ljeta dolaze na Jadran

Više desetaka tisuća turista koji su rezervirali smještaj u hrvatskim hotelima ovih su dana dobili WhatsApp poruke u kojima ih se poziva da svojoj rezervaciji dodaju podatke o platnoj kartici ili izvrše dodatnu uplatu za smještaj. Riječ je o prevari koja je posljedica krađe osobnih podataka otprilike 100.000 gostiju koji dolaze na Jadran, kako se neslužbeno procjenjuje, doznaje Index.

Podaci su, čini se, "iscurili" s hrvatske platforme Phobs, specijalizirane za upravljanje rezervacijama i distribuciju smještajnih kapaciteta u nizu hrvatskih hotela. Kako doznajemo, ukradeni su ime i prezime gosta, telefonski broj, datumi dolaska i odlaska te naziv hotela u kojem je rezerviran smještaj. Prevaranti su tako došli u posjed dovoljno podataka da pokušaju financijski oštetiti goste obuhvaćene ovim sigurnosnim incidentom.Upravo su na temelju tih podataka nastale poruke kojima se pokušavaju prevariti osobe koje su rezervirale smještaj. Zahvaljujući tim podacima, poruke izgledaju uvjerljivo, jer sadrže točan datum rezervacije i hotel.

AZOP potvrdio incident

"Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je više izvješća o povredi osobnih podataka od strane više voditelja obrade, a vezano uz sigurnosni incident kod izvršitelja obrade (PHOBS - Virtual Sales Office)", rekli su nam iz AZOP-a, potvrdivši ovu informaciju.

Kako doznajemo, niz hrvatskih hotela već je obavijestio goste koji su rezervirali smještaj da ne nasjedaju na lažne WhatsApp poruke u kojima se od njih traži dostava podataka o platnoj kartici ili dodatna uplata.

Potvrdili incident

"Možemo potvrditi da je utvrđen sigurnosni događaj koji je obuhvatio dio podataka koji se odnose na određeni broj naših klijenata", rekli su nam iz dubrovačke tvrtke Phobs. Dodali su da su odmah po saznanju za incident poduzeli sve potrebne mjere radi zaštite sustava, utvrđivanja okolnosti događaja i smanjenja mogućih posljedica.

Kako ističu, financijski podaci klijenata nisu bili obuhvaćeni ovim događajem.

"Dosadašnjom analizom utvrđeno je da događaj nije posljedica kompromitacije baze podataka niti neovlaštenog prodora u infrastrukturu sustava. Stručnjaci poduzimaju sve korake u skladu s propisima o ovom događaju te aktivno surađujemo sa svim relevantnim dionicima kako bismo u potpunosti utvrdili okolnosti i osigurali odgovarajuće postupanje prema svim uključenim stranama", stoji u odgovoru tvrtke.

Iz Phobsa su poručili da, s obzirom na to da su pojedine provjere i postupci još u tijeku, trenutačno nisu u mogućnosti iznositi dodatne pojedinosti.

Klijenti su im Valamar, Maistra i drugi hoteli

Phobs posluje u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Albaniji. Tijekom 2024. i 2025. godine postao je "Premier Partner" Booking.com-a, status koji ima tek nekoliko tvrtki u regiji. Njihov sustav koriste najveće hrvatske hotelske kuće, među kojima su Valamar, Maistra, Medora, Liburnia i Bluesun.

Tvrtka je prošle godine ostvarila prihod od 7,4 milijuna eura i dobit od 3,7 milijuna eura.

I Booking na udaru

Ranije ove godine popularna platforma za rezervaciju smještaja Booking.com doživjela je sigurnosni proboj u kojem su neovlaštene osobe pristupile podacima dijela korisnika. Tvrtka je u travnju ove godine potvrdila da je kompromitiran neutvrđen broj imena te kontaktnih i rezervacijskih podataka.

Booking.com nije objavio koliko je točno korisnika pogođeno napadom, no glasnogovornik je naglasio da "financijskim informacijama nije pristupljeno".