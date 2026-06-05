Gradska glazba Makarska kod župana Bobana

Župan Blaženko Boban upriličio je danas u zgradi Splitsko-dalmatinske županije primanje za članove Gradske glazbe Makarska povodom obilježavanja velikog jubileja – 200 godina njihova djelovanja. Uoči prijema, članovi glazbe ispred zgrade Županije izveli su svečane marševe „San Carlo“ i „Pozdrav s Jadrana“, čime su na simboličan način najavili početak programa obilježavanja ove značajne obljetnice.

Pozdravljajući okupljene, župan Boban istaknuo je kako Gradska glazba Makarska nije samo glazbeno društvo, već jedan od najprepoznatljivijih simbola Makarske i važan dio kulturnog identiteta cijele Splitsko-dalmatinske županije.

– Dvjesto godina postojanja izniman je jubilej kojim se rijetko tko može pohvaliti. Posebno me raduje što među današnjim članovima ima mladih ljudi čiji su djedovi i očevi također svirali u ovoj glazbi. To je najbolji dokaz da tradicija živi, prenosi se s generacije na generaciju i da će Gradska glazba Makarska nastaviti biti važan dio identiteta Makarske, naše županije i Hrvatske – rekao je župan.

Dodao je kako su Splitsko-dalmatinska županija i Vlada Republike Hrvatske prihvatile pokroviteljstvo nad obilježavanjem ove velike obljetnice, naglasivši da je riječ o vrijednosti koja predstavlja bogatu kulturnu baštinu ovoga kraja i zaslužuje punu potporu institucija.

Predsjednica Gradske glazbe Makarska Viki Puharić zahvalila je Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Bobanu na suradnji i podršci u pripremi programa obilježavanja 200. obljetnice.

– Posebno nas raduje što danas među članovima glazbe imamo mlade ljude koji nastavljaju put svojih roditelja, djedova i pradjedova. Upravo zahvaljujući njima ova bogata kulturna baština ne ostaje samo dio prošlosti, nego nastavlja živjeti i razvijati se za generacije koje dolaze – kazala je Puharić.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović istaknuo je kako je Gradska glazba Makarska najstarija institucija i najstarija aktivna udruga u gradu te neizostavan dio društvenog, kulturnog i glazbenog života Makarske.

– Gotovo da nema obitelji u Makarskoj u kojoj barem jedan član nije bio dio Gradske glazbe. Upravo zato ova obljetnica ima posebno značenje za cijeli grad i svjedoči o iznimno dugoj tradiciji koja se uspješno održala kroz dva stoljeća – rekao je Paunović.

Tijekom susreta predstavljeni su i planovi gostovanja Gradske glazbe Makarska u Njemačkoj tijekom sljedeće godine, za koje su predstavnici Županije izrazili spremnost pružiti potporu kako bi članovi glazbe na najbolji način predstavili Makarsku, Splitsko-dalmatinsku županiju i Republiku Hrvatsku.